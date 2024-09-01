الإعارة الخامسة على التوالي.. مانشستر سيتي يعير عيسى كابوري لـ بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي ضم البوركينابي عيسى كابوري من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وسيرتدي الدولي القميص رقم 28 مع النسور.

وقال كابوري عبر موقع النادي: "هدفي منذ الوصول لنادي كبير مثل بنفيكا واضح، وهو الفوز بالألقاب وهو ما سأنافس عليه".

الظهير البالغ 23 عاما بدأ مسيرته مع نادي رحيمو بعمر 18 عاما.

وخاض تجربته الاحترافية الأولى مع ميشيلن البلجيكي ثم وقع لمانشستر سيتي في 2020.

أعير البوركينابي مجددا لصفوف ميشيلن البلجيكي ثم تروا الفرنسي ثم مارسيليا ولوتون تاون خلال المواسم الـ 4 السابقة.

وخلال المواسم السابقة خاض 121 مباراة سجل هدفا وصنع 11 مع جميع الفرق التي ارتدى قمصانها.

ولتصبح تلك الإعارة الخامسة له في مسيرته منذ انتقاله لسيتي.

دوليا خاض كابوري 40 مباراة بقميص منتخب بلاده وسجل خلالها هدفين.

وفاز كابوري من قبل بجائزة أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا 2021 والتي أقيمت في الكاميرون.

وأصبح كابوري ثامن صفقات بنفيكا بعد كل من فانجليس بافليديس وبنجاملين رولهسير ويان نيكلاس بيستي وألفارو كاريراس وليوناردو بارييرو وزكي عمدوني وريناتو سانشيز.