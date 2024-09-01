انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) بيتيس
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 22:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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ق 69 جووووول مبابي يسجل أول أهدافه في الليجا
ق 50 فينيسيوس جونيور يسدد والكرة ترتد من القائم
بداية اللقاء
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