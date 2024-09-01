الشرق الأوسط: البركاوي يصل بريدة للانضمام لـ الرائد

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

كريم البركاوي - الرائد

وصل المغربي كريم البركاوي إلى مدينة بريدة في المملكة العربية السعودية تمهيدا للتوقيع لصفوف الرائد السعودي.

وأشار تقرير صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن المهاجم المغربي سيوقع عقدا يمتد لموسمين، بعد تعثر مفاوضاته مع الزمالك.

وانضم البركاوي للرائد في 2021 وقضى 3 مواسم مع الفريق عقب انضمامه من حسنية أغادير المغربي.

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ومن المنتظر أن يعلن النادي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية غدا الإثنين.

وسيكمل البركاوي قائمة المحترفين الأجانب في الفريق وعددهم 8.

وسبق أن صرّح عزيز الشافعي وكيل اللاعب عبر قناة dmc: "الحالة الصحية لوالد كريم البركاوي مستقرة الآن، واللاعب متواجد رفقة والده في الرياض لخضوعه لعلاج مكثف".

وأوضح "كان هناك توافق كبير بين اللاعب وإدارة الزمالك ولم تكن هناك أي مشكلة في المفاوضات وفقط الوعكة الصحية لوالد كريم البركاوي عطلت ذلك".

وكشف عزيز الشافعي "لأكون صادقا في الوقت الحالي الأولوية لكريم البركاوي التواجد بجانب والده في أي مكان والأقرب التواجد بفريق من السعودية بكل صراحة".

وتابع "كريم البركاوي تربطه علاقة قوية مع رئيس نادي الرائد لذلك أولويته المطلقة ستكون لفريق الرائد السعودي".

وأضاف "اليوم الأحد جلسة بين كريم البركاوي ورئيس نادي الرائد لحسم أمر انضمامه من عدمه بشكل حاسم، وفي حالة عدم استمراره مع الرائد قد تكون وجهته إلى المغرب على الأقل حتى فترة الانتقالات الشتوية".

وواصل "كريم البركاوي يملك عدد من العروض المغربية في الوقت الحالي، لكنه ينتظر حسم مصيره مع الرائد أولا".

وشدد وكيل البركاوي "حتى أكون صريحا من الصعب عودة المفاوضات مع الزمالك وتعتبر شبه منتهية بسبب اختيار اللاعب التواجد بجوار والده كونه الراعي الأول للبيت ومنحه الأولوية للبقاء بجانب والده".

كما فجّر عزيز الشافعي مفاجأة بشأن المفاوضات "أكشف لأول مرة عرض الزمالك على كريم البركاوي التكفل بعلاج والده حتى لو اقتضى الأمر لإعارته في المغرب لحين شفاء والده".

واختتم عزيز الشافعي تصريحاته "قرار كريم البركاوي بشأن توقف صفقة الانتقال إلى الزمالك ليس له علاقة بالمفاوضات أو تفاصيل مالية أو أي شيء من هذا القبيل فقط هي رغبته في التواجد بجوار والده".

وحسبما علم FilGoal.com فإن كريم البركاوي أبلغ الزمالك باعتذاره عن عدم الحضور إلى مصر وإتمام الاتفاق لظروف مرض والده.

وبات اللاعب المغربي قريب من توقيع عقد جديد مع الرائد السعودي الذي لعب في صفوفه خلال السنوات الأربعة الماضية.

وكان من المقرر أن يتفق مسؤولي الزمالك مع البركاوي على موعد جديد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة لكنه اللاعب قرر تغيير وجهته.

الزمالك كان قد توصل لاتفاق مبدئي مع المهاجم المغربي لضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرائد.

لكن النادي السعودي يريد استمرار البركاوي ودخل في مفاوضات جادة للحصول على توقيعه مجددا.

وانضم البركاوي إلى الرائد قادما من حسنية أغادير المغربي في عام 2020.

ومع الرائد خاض كريم البركاوي 106 مباراة سجل خلالهم 51 هدفا وصنع سبعة آخرين.

ومع حسنية أغادير خاض البركاوي 149 مباراة سجل خلالهم 47 هدفا وصنع 14 آخرين.

وسبق وارتدى البركاوي قميص منتخب المغرب ثلاث مرات كانوا كلهم في كأس العرب 2021 في قطر.

وسجل خلال تلك المباريات هدفا جاء في شباك السعودية.

كريم البركاوي الرائد الزمالك
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