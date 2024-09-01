تين هاج: حاولنا أن نجعل النتيجة 2-1.. وليفربول لديه لاعبين مميزين ولدينا زيركزي

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

أقر إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن فريقه حاول تغيير نتيجة مباراة ليفربول إلى 2-1.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي: "الأمر بسيط للغاية، كانت النتيجة متساوية بعد نصف ساعة ثم ارتكبنا خطأين كبيرين وتعامل ليفربول معهما بشكل جيد حقا".

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وأضاف "ليفربول كان حاسما للغاية، الأمور تكون صعبة عندما تتأخر بهدفين دون رد ضد ليفربول".

وأكمل "حاولنا أن نجعل النتيجة 2-1، وكاد جوشوا زيركزي أن يسجل ذلك الهدف، ثم ارتكبنا خطأ آخر، واستغل محمد صلاح ذلك بإنهاء رائع، يجب أن أشيد بهذا وأهنئ ليفربول على الطريقة التي لعب بها".

وواصل "ليفربول لديه لاعبين رائعين وأصحاب جودة، ولكن أعتقد أن لدينا مثل هؤلاء اللاعبين أيضا، إذ لدينا زيركزي".

وتابع "لأول مرة يبدأ الثنائي زيركزي وأليخاندرو جارناتشو في مباراة خلال الموسم الحالي، لدينا بعض اللاعبين الذين لم يعتادوا اللعب 90 دقيقة".

وشدد "ارتكبنا أخطاء كانت فردية، من الممكن أن تتسائل أين كان لاعب خط الوسط أمام الدفاع في الهدف الثالث".

وأنهى حديثه "الفريق كان يحتاج إلى خروج كاسيميرو، عندما تكون متأخرا أمام ليفربول يجب أن تأخذ بعض المخاطر وتهاجم أكثر، وتقبل كاسيميرو الأمر وسيواصل العمل، ورأينا منه مستويات عظيمة منه من قبل وكان حاسما وسيظهر ذلك مرة أخرى".

وارتكب كاسيميرو خطأ في الهدف الأول والثاني وتم استبداله بين الشوطين.

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