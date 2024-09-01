الأقوى دفاعيا مع حجازي.. نيوم يسحق الجبيل برباعية
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 21:39
كتب : FilGoal
ساهم أحمد حجازي في فوز نيوم برباعية دون رد على الجبيل في الجولة الثالثة من الدوري الدرجة الأولى السعودي.
أحمد حجازي
النادي : نيوم
وشارك حجازي أساسيا في اللقاء للمرة الثالثة على التوالي.
وسجل رومارينيو الهدف الأول في الدقيقة 4 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
د4‘⚽️ هدف لـ @NEOMSportsClub
رومارينهو يفتتح التسجيل 👏#الجبيل_نيوم #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/9ErhvP2QzF— دوري يلو (@FDL_KSA) September 1, 2024
وأضاف مباي دياني الهدف الثاني بعد انفراده بالحارس في الدقيقة 34.
وفي الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول عزز مهند آل سعد النتيجة بالهدف الثالث.
وسجل عبد الله الزيد الهدف الرابع في الدقيقة 68، واستمر حجازي حتى نهاية اللقاء مساهما في فوز جديد.
⚔️ 🧤 ©#الجبيل_نيوم #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/dKcAOsYqEs— دوري يلو (@FDL_KSA) September 1, 2024
ويعد نيوم الأقوى هجوميا برصيد 10 أهداف والأقوى دفاعيا دون استقبال أهدافا، ويتصدر الترتيب منفردا برصيد 9 نقاط.