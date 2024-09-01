الأقوى دفاعيا مع حجازي.. نيوم يسحق الجبيل برباعية

ساهم أحمد حجازي في فوز نيوم برباعية دون رد على الجبيل في الجولة الثالثة من الدوري الدرجة الأولى السعودي.

أحمد حجازي النادي : نيوم نيوم

وشارك حجازي أساسيا في اللقاء للمرة الثالثة على التوالي.

وسجل رومارينيو الهدف الأول في الدقيقة 4 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف مباي دياني الهدف الثاني بعد انفراده بالحارس في الدقيقة 34.

وفي الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول عزز مهند آل سعد النتيجة بالهدف الثالث.

وسجل عبد الله الزيد الهدف الرابع في الدقيقة 68، واستمر حجازي حتى نهاية اللقاء مساهما في فوز جديد.

ويعد نيوم الأقوى هجوميا برصيد 10 أهداف والأقوى دفاعيا دون استقبال أهدافا، ويتصدر الترتيب منفردا برصيد 9 نقاط.