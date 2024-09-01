انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) روما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد روما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

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انتهت

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: تصدي رائع من سفيلار بعد تسديدة من فلاهوفيتش عقب عرضية من يلديز.

ق 13: تسديدة قوية من لورينزو بيليجريني ترتطم في مانويل لوكاتيلي.

بداية المباراة