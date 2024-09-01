انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) روما
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 21:33
كتب : FilGoal
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انتهت
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 42: تصدي رائع من سفيلار بعد تسديدة من فلاهوفيتش عقب عرضية من يلديز.
ق 13: تسديدة قوية من لورينزو بيليجريني ترتطم في مانويل لوكاتيلي.
بداية المباراة
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