تشكيل ريال مدريد - 3 تغييرات أمام بيتيس.. ومبابي وفينيسيوس أساسيان

أجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد 3 تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويلتقي الفريقان على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاشرة والنصف مساءً.

ويبدأ داني كاربخال وداني سيبايوس ورودريجو بدلا من لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وبراهيم دياز.

وكان ريال مدريد تعادل مع لاس بالماس بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.

وجاء تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كاربخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو رودريجير – فيرلان ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس

الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 5 نقاط.

فيما يحتل ريال بيتيس المركز الـ 16 برصيد نقطتين من مباراتين.