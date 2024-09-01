التشكيل - لا تغييرات من موتا على يوفنتوس.. وسولي يواجه فريقه السابق

أعلن تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه روما في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ولا توجد أي تغييرات من قبل موتا على فريقه الأساسي منذ مباراة هيلاس فيرونا الماضية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

خط الدفاع: نيكولو سافونا – فيديريكو جاتي – بريمير – خوان كابال

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي – نيكولو فاجيولي

أمامهما: أندريا كامبياسو – كينان يلديز – صامويل مبانجولا

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش

وعلى الجانب الآخر أعلن دانييلي دي روسي مدرب روما تشكيل فريقه الأساسي.

ويجلس سعود عبد الحميد المنضم حديثا إلى روما قادما من الهلال على مقاعد البدلاء.

ولا يتواجد باولو ديبالا لاعب يوفنتوس السابق في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميلي سفيلار

خط الدفاع: زكي شيليك – جيانلوكا مانشيني – إفان نديكا – أنجيلينو

خط الوسط: نيكولو بيزيلي – براين كريستانتي – لورينزو بيليجريني

خط الهجوم: ماتياس سولي – أرتم دوفبيك – أليكسيس سالميكرس