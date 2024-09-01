في ظهوره الأول كبديل.. عبد المنعم يشارك في انتصار نيس برباعية على أنجيه

شارك محمد عبد المنعم لأول مرة مع نيس في الفوز على أنجيه بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وحقق نيس أول انتصاراته هذا الموسم بعد تعادل وهزيمة في أول جولتين.

وأصبح محمد عبد المنعم تاسع مصري يخوض مباراة رسمية في الدوري الفرنسي بعد كل من مصطفى محمد وأحمد حسام ميدو وحسني عبد ربه وأحمد أبو مسلم وإسماعيل رفعت ومظهر عبد الرحمن وأنور جيومي وفؤاد صادق.

وبدأ عبد المنعم اللقاء من على مقاعد البدلاء بينما بدأ الكندي الجديد مويس بومبيتو أساسيا بجوار القائد المخضرم دانتي.

وتقدم نيس بهدف مبكر في الدقيقة 6 عن طريق البورونودي يوسف ندايشيمي بعد عرضية جوناتان كلوس.

وفي الدقيقة 25 أضاف الجزائري هشام بوداوي الهدف الثاني.

⏱ 45' C'est reparti à Angers, quarante cinq minute pour aller chercher le premier succès de la saison 👊 0⃣-2⃣ #SCOOGCN — OGC Nice (@ogcnice) September 1, 2024

وأشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه مويس بومبيتو مدافع نيس إثر حصوله على إنذارين بعد تسببه في ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وقلص الجزائري حميد عبدلي الفارق لأنجيه من علامة الجزاء.

وشارك محمد عبد المنعم في الدقيقة 68 لأول مرة بقميص نيس بدلا من محمد علي تشو.

وأضاف إيفان جيسان الهدف الثالث لنيس في الدقيقة 72 ثم بعد 7 دقائق سجل الهدف الرابع.

ورفع نيس رصيده لـ 4 نقاط في المركز الثامن فيما ظل أنجيه بدون رصيد من النقاط بـ 3 هزائم في المركز الـ17 وقبل الأخير.