تقرير: النصر قرر فسخ عقد أليكس تيليس

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 20:04

كتب : FilGoal

أليكس تيليس - النصر

قرر نادي النصر السعودي فسخ عقد أليكس تيليس لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحسب صحيفة O Jogo البرتغالية، فإن إدارة النادي الملقب بالعالمي قررت فسخ عقد اللاعب البرتغالي.

وأفادت الصحيفة أن تيليس لديه العديد من العروض من الدوري التركي.

أخبار متعلقة:
"نأسف لما وصلت إليه الأمور".. بيان من النصر بعد انضمام الحربي إلى الهلال رغم التوقيع الرياضية: النصر يعرض 80 مليون ريال وتيليس مقابل الحربي.. والشباب يشترط ماني "الأصفر ليس مجرد لونا".. النصر يضم ويسلي موهبة كورينثيانز رونالدو بعد فوز النصر الأول: إنها مجرد بداية

وانضم الظهير الأيسر إلى النصر قادما من مانشستر يونايتد في صيف 2023 مقابل 4.6 مليون يورو.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما تجربة اللعب في الدوري التركي مع جالاتاساراي.

ورحل تيليس من جريميو البرازيلي إلى جالاتاساراي في يناير 2014 مقابل 6 ملايين يورو.

وانتقل تيليس في صيف 2015 إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

ثم تعاقد بورتو معه في صيف 2016 مقابل 7.3 مليون يورو، ليرحل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020 مقابل 15 مليون يورو.

وخرج معارا إلى إشبيلية في الانتقالات الصيفية عام 2022 قبل أن يعود إلى يونايتد ثم يرحل إلى النصر.

ولعب تيليس مع النصر إجمالا 38 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

النصر أليكس تيليس الدوري السعودي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
خبر في الجول - الإسماعيلي يتفق مع الزمالك على استعارة محمد طارق الأغلى في تاريخ السعودية.. الهلال يتعاقد مع متعب الحربي لاعب الشباب وكيله: البركاوي يقترب من الرائد والبديل مغربي.. ومفاجأة بشأن عرض الزمالك تقرير سويدي: بديل وسام في سيريس.. الأهلي مهتم بضم ساليتش وتخصيص مبلغ كبير رومانو: سمولينج يقترب من الانضمام إلى الفيحاء رومانو: لتعويض سمولينج المتجه إلى السعودية.. روما يتعاقد مع هيرموسو "شخص آخر مرفوض".. وكيل إبراهيم عادل يكشف سبب فشل انتقاله إلى خيتافي خبر في الجول - المصري يفاوض الزمالك لضم سيد عبد الله
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - 3 تغييرات أمام بيتيس.. ومبابي وفينيسيوس أساسيان 25 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - لا تغييرات من موتا على يوفنتوس.. وسولي يواجه فريقه السابق 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: ما قدمناه أمام مانشستر يونايتد هو ما نحتاجه للفوز بالمباريات الكبيرة 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو يدافع عن كاسيميرو: إنه أكثر خبرة مني ولعب لأفضل ناديين في العالم 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
في ظهوره الأول كبديل.. عبد المنعم يشارك في انتصار نيس برباعية على أنجيه ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: النصر قرر فسخ عقد أليكس تيليس ساعة | ميركاتو
عرض ممتع من الفرعون في مسرح الأحلام.. صلاح يسجل ويصنع مرتين في فوز ليفربول على يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان