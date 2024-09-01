مدرب كريستال بالاس: سعيد لأن الحكم لم يدمر يومي بطرد هيوز

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

أوليفر جلاسنر

عبر أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ كريستال بالاس عن سعادته بعدم تدمير حكم مباراة تشيلسي يومه لعدم منحه البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي طرد ويل هيوز لاعب الفريق.

وسقط تشيلسي في فخ التعادل ضد كريستال بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب النمساوي لشبكة سكاي سبورتس: "لا أعرف إذا كان هيوز محظوظا بعدم الحصول على البطاقة الصفراء الثانية أم لا، لكن كان خطأ كبيرا جدا مني، طلب ​​مساعدي بين الشوطين أن أخرجه لكنني قررت إبقائه لفترة أطول".

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وأضاف "أنا سعيد حقا لأن الحكم لم يدمر يومي بطرد هيوز".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن خطأ هيوز لم يكن كارثيا، كان قرارا جيدا من قبل الحكم من أجل المباراة، لأنه لولا ذلك لكان هناك العديد من البطاقات الصفراء ونريد أن نرى 11 ضد 11".

بهذا التعادل وصل تشيلسي إلى النقطة الرابعة في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما حصل كريستال بالاس على النقطة الأولى له خلال الموسم الحالي في المركز الـ16.

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