ماريسكا: كان يجب طرد لاعب كريستال بالاس.. وكنا نستحق الفوز

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أن ويل هيوز لاعب كريستال بالاس يستحق البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الطرد.

وسقط تشيلسي في فخ التعادل ضد كريستال بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي لشبكة سكاي سبورتس: "كنا نستحق الفوز، سنحت لنا العديد من الفرص، الشيء الأكثر أهمية هو الأداء ولعبنا بشكل جيد، استقبلنا تسديدتين فقط ضد كريستال بالاس".

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وأضاف "لم نحصل على نقاط المباراة، ولكن إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة، أعتقد أننا سنفوز بالمباريات".

ورد ماريسكا على سؤال عن استحقاقية طرد ويل هيوز لاعب كريستال بالاس ولم يحدث قائلا: "هذه القرارات تغير مجرى المباريات بالتأكيد، كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية، كان الأمر واضحا، لكن الحكم فكر بطريقة مختلفة".

وأنهى حديثه قائلا: "أشعر بالخجل قليلا من النتيجة ولكن ليس من الأداء، نحن في الاتجاه الصحيح، يمكننا أن نكون أفضل مع التعاقدات الجديدة".

بهذا التعادل وصل تشيلسي إلى النقطة الرابعة في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما حصل كريستال بالاس على النقطة الأولى له خلال الموسم الحالي في المركز الـ16.

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