تشيلسي يسقط في فخ التعادل ضد كريستال بالاس.. ونيوكاسل ينتصر على توتنام

سقط تشيلسي في فخ التعادل ضد كريستال بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل نيكولاس جاكسون هدف تشيلسي الوحيد، بينما أحرز إبيريتشي إيزي هدف نيوكاسل.

ووصل إيزي إلى هدفه الخامس من خارج منطقة الجزاء في 2024 ليكون الأكثر تسجيلا بهذه الطريقة بالتساوي مع فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

وأصبح كول بالمر لاعب تشيلسي أكثر لاعب صناعة للأهداف بـ15 هدفا منذ انتقاله إلى الفريق اللندني في سبتمبر 2023.

وأيضا تمكن بالمر من صناعة 4 أهداف في أول 3 جولات من الدوري الإنجليزي حتى الآن، أقل فقط من رويل فوكس وهنريك مخيتاريان وهاري كين وبول بوجبا الذين صنعوا 5 أهداف في أول 3 مباريات من الدوري الإنجليزي.

وافتتح جاكسون التسجيل في الدقيقة 25، بينما تعادل إيزي في الدقيقة 53.

إيبيريشي إيز يبصم على هدف رائع في شباك تشيلسي#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/j2CceDDOrI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2024

بهذا التعادل وصل تشيلسي إلى النقطة الرابعة في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما حصل كريستال بالاس على النقطة الأولى له خلال الموسم الحالي في المركز الـ16.

نيوكاسل × توتنام

حقق نيوكاسل انتصارا هاما على منافسه توتنام بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة ضمن منافسات بريميرليج.

وسجل هارفي بارنس وأليكساندر إيزاك ثنائية نيوكاسل، بينما أحرز دان برن مدافع نيوكاسل لصالح توتنام بالخطأ في مرماه.

خسر توتنام 4 مباريات خارج ملعبه تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو مدرب الفريق في الـ6 لقاءات الأخيرة في الدوري الإنجليزي أكثر من أول 15 مباراة له مع توتنام في نفس البطولة.

وشارك ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل للمرة الأولى في الدوري بعد عودته من الإيقاف بسبب المراهنات.

وأحرز بارنس الهدف الأول لنيوكاسل في الدقيقة 37، وتعادل برن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56، وسجل إيزاك هدف الفوز في الدقيقة 78.

نيوكاسل يفتتح التسجيل في مرمى توتنهام #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/QGHU2TMvFc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2024

بهذا الفوز وصل نيوكاسل إلى النقطة السابعة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة الرابعة في المركز العاشر.