تقرير تركي يكشف سبب رحيل تريزيجيه عن طرابزون سبور

يفتح رحيل محمود حسن "تريزيجيه" من طرابزون سبور التركي إلى الريان القطري الباب لحل مشكلة عدد اللاعبين المحترفين في فريقه.

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ووفقا لموقع "haber61" التركي فإن طرابزون سبور يسعى لتقليص عدد المحترفين لـ 14 وفقا للائحة قيد الدوري التركي.

ويضم طرابزون 16 لاعبا أجنبيا حتى الآن، وسيفتح باب خروج تريجيه وتونيو تيكليتش لموازنة الأمر.

وتأتي قائمة محترفي طرابزون سبور

بيدرو مالهيريو وستيفان سافيتش وأرسيني باتاجوف وستيفانو دينسفيل وباتيستا ميندي وجون لوندسترام وإينس بارديهي ومحمد شام وإدين فيشكا وميسلاف أورسيتش وأنتوني نواكيمي وسيمون بانزا وتريزيجيه وتونيو تيكليتش.

وأضاف التقرير أن النادي من المتوقع تونيو تيكليتش سيرحل بالتراضي، فيما سينتقل تريزيجيه على سبيل الإعارة للريان القطري.

وحسبما ذكرت المواقع التركية "kuzeyekspres" و"فوتو سبور" في وقت سابق فإن طرابزون وافق على عرض الريان لضم لاعب منتخب مصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولم تشر التقارير إن كان هناك بند أحقية شراء في المستقبل أم لا.

ويمتد تعاقد تريزيجيه مع طرابزون سبور حتى صيف عام 2026.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

وخلال الموسم الجاري شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 16 آخرين.

وخاض تريزيجيه مع منتخب مصر 74 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع تسعة آخرين.