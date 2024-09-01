تشكيل نيس - عبد المنعم وموكوكو على مقاعد البدلاء أمام أنجيه

يتأجل الظهور الرسمي لمحمد عبد المنعم الوافد الجديد لفريق نيس بتواجده على مقاعد البدلاء.

ويلعب نيس أمام أنجيه ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويجلس عبد المنعم على مقاعد البدلاء بجانب يوسوفو موكوكو المهاجم المعار من دورتموند.

وجاء تشكيل نيس كالآتي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

الدفاع: جوناثان كلاوس - مويس بومبيتو - دانتي - ميلفن بارد.

الوسط: هشام بوداوي - تانجوي ندومبيلي - محمد تشو - يوسف ندايشيمي.

الهجوم: بدر الدين بواناني - إيفان جويساند.

ويعتبر محمد عبد المنعم سابع مصري يحترف في الدوري الفرنسي الممتاز.

ويرتدي عبد المنعم القميص رقم 5.

ولم يحصد نيس سوى نقطة واحدة من أول جولتين خاضهم الفريق في الدوري الفرنسي بخسارة وتعادل.

ويعتبر عبد المنعم خامس صفقات نيس الصيفية فور إتمامها بشكل رسمي بعد كل من تانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو وأخيرا يوسوفا موكوكو مهاجم دورتموند.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.