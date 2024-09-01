تشكيل نيس - عبد المنعم وموكوكو على مقاعد البدلاء أمام أنجيه

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 17:18

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

يتأجل الظهور الرسمي لمحمد عبد المنعم الوافد الجديد لفريق نيس بتواجده على مقاعد البدلاء.

ويلعب نيس أمام أنجيه ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويجلس عبد المنعم على مقاعد البدلاء بجانب يوسوفو موكوكو المهاجم المعار من دورتموند.

أخبار متعلقة:
الفرعون المصري جاهز للظهور الأول.. عبد المنعم ينضم لقائمة نيس ضد أنجيه بعد انضمام عبد المنعم.. مواعيد المباريات الخمس المقبلة لـ نيس في الدوري الفرنسي رئيس نيس: علاقتنا مع عبد المنعم رائعة منذ اليوم الأول.. وهذا دليل طموح مشروعنا المدير الرياضي لـ نيس: سرعنا العملية بعد مباراة عبد المنعم الأخيرة مع الأهلي.. وهذه مميزاته

وجاء تشكيل نيس كالآتي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

الدفاع: جوناثان كلاوس - مويس بومبيتو - دانتي - ميلفن بارد.

الوسط: هشام بوداوي - تانجوي ندومبيلي - محمد تشو - يوسف ندايشيمي.

الهجوم: بدر الدين بواناني - إيفان جويساند.

ويعتبر محمد عبد المنعم سابع مصري يحترف في الدوري الفرنسي الممتاز.

ويرتدي عبد المنعم القميص رقم 5.

ولم يحصد نيس سوى نقطة واحدة من أول جولتين خاضهم الفريق في الدوري الفرنسي بخسارة وتعادل.

ويعتبر عبد المنعم خامس صفقات نيس الصيفية فور إتمامها بشكل رسمي بعد كل من تانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو وأخيرا يوسوفا موكوكو مهاجم دورتموند.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم نيس
نرشح لكم
تين هاج: حاولنا أن نجعل النتيجة 2-1.. وليفربول لديه لاعبين مميزين ولدينا زيركزي مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) روما.. تسديدة قوية من بيليجريني تشكيل ريال مدريد - 3 تغييرات أمام بيتيس.. ومبابي وفينيسيوس أساسيان التشكيل - لا تغييرات من موتا على يوفنتوس.. وسولي يواجه فريقه السابق سلوت: ما قدمناه أمام مانشستر يونايتد هو ما نحتاجه للفوز بالمباريات الكبيرة برونو يدافع عن كاسيميرو: إنه أكثر خبرة مني ولعب لأفضل ناديين في العالم صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد في ظهوره الأول كبديل.. عبد المنعم يشارك في انتصار نيس برباعية على أنجيه
أخر الأخبار
انتظام لاعبي الأهلي والنني في معسكر منتخب مصر 13 دقيقة | منتخب مصر
الشرق الأوسط: البركاوي يصل بريدة للانضمام لـ الرائد 25 دقيقة | ميركاتو
تين هاج: حاولنا أن نجعل النتيجة 2-1.. وليفربول لديه لاعبين مميزين ولدينا زيركزي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأقوى دفاعيا مع حجازي.. نيوم يسحق الجبيل برباعية 32 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) روما.. تسديدة قوية من بيليجريني 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - 3 تغييرات أمام بيتيس.. ومبابي وفينيسيوس أساسيان ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - لا تغييرات من موتا على يوفنتوس.. وسولي يواجه فريقه السابق ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت: ما قدمناه أمام مانشستر يونايتد هو ما نحتاجه للفوز بالمباريات الكبيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان