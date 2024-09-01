خبر في الجول - إنهاء إعارة ثنائي الزمالك لمودرن سبورت بالتراضي

عاد الثنائي عبد الله محمد وعلي ياسر المعار لمودرن سبورت إلى الزمالك بعد إنهاء الإعارة.

وأنهى الثنائي إعارته لمودرن سبورت بالتراضي بسبب قلة المشاركة.

وعلم FilGoal.com أن عبد الله محمد قد تم وضعه بقائمة الانتظار بالزمالك بسبب إجراء عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين مقبلين.

على الجانب الآخر تم وضع علي ياسر بالقائمة المحلية للنادي كلاعب تحت السن.

وتضم قائمة الزمالك المحلية خمس لاعبين تحت السن وهم علي ياسر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد محمود وماجد هاني وحازم أسامة.

ومن الضمن الخماسي تم إضافة أحمد محمود وإيشو لقائمة الزمالك الإفريقية.

الأقرب لمصير ماجد هاني وعلي ياسر هو خروجهما على سبيل الإعارة بالموسم المقبل لذلك تم وضعهما في القائمة المحلية فقط وليس الإفريقية.

وبجانب عبد الله محمد، تم وضع كل من أحمد الرفاعي ومحمد صلاح.