خبر في الجول - إنهاء إعارة ثنائي الزمالك لمودرن سبورت بالتراضي

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 16:58

كتب : إبراهيم رمضان

علي ياسر

عاد الثنائي عبد الله محمد وعلي ياسر المعار لمودرن سبورت إلى الزمالك بعد إنهاء الإعارة.

عبد الله محمد

النادي : مودرن سبورت

علي ياسر

النادي : مودرن سبورت

مودرن سبورت
الزمالك

وأنهى الثنائي إعارته لمودرن سبورت بالتراضي بسبب قلة المشاركة.

وعلم FilGoal.com أن عبد الله محمد قد تم وضعه بقائمة الانتظار بالزمالك بسبب إجراء عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين مقبلين.

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على الجانب الآخر تم وضع علي ياسر بالقائمة المحلية للنادي كلاعب تحت السن.

وتضم قائمة الزمالك المحلية خمس لاعبين تحت السن وهم علي ياسر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد محمود وماجد هاني وحازم أسامة.

ومن الضمن الخماسي تم إضافة أحمد محمود وإيشو لقائمة الزمالك الإفريقية.

الأقرب لمصير ماجد هاني وعلي ياسر هو خروجهما على سبيل الإعارة بالموسم المقبل لذلك تم وضعهما في القائمة المحلية فقط وليس الإفريقية.

وبجانب عبد الله محمد، تم وضع كل من أحمد الرفاعي ومحمد صلاح.

عبد الله محمد علي ياسر مودرن سبورت الزمالك
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