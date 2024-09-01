قائمة الزمالك الإفريقية - فتوح وحسام أشرف ضمن 31 لاعبا.. وموقف بنتايك

حسم نادي الزمالك ملف قائمته الإفريقية والتي شهدت ضم 31 لاعبا فقط حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق الجديد قد تم قيده ضمن الـ 31 لاعبا ولكن اليوم الأحد.

وبذلك يغيب بنتايك عن مواجهتي الزمالك أمام الشرطة الكيني في دور الـ 32 بالكونفدرالية.

لكن يحق للظهير المغربي المشاركة في السوبر الإفريقي أمام الأهلي بصورة طبيعية، إذ مد كاف باب القيد لناديي الأهلي والزمالك حتى 12 سبتمبر لكن من أجل السوبر فقط.

وشهدت القائمة تواجد زياد كمال بصورة طبيعية بعد أنباء إنهاء إعارته وعودته إلى إنبي من جديد.

بينما شهدت القائمة غياب كل من مهاب ياسر ومحمد عبد الشافي وسيف فاروق جعفر والناشيء حازم أسامة بجانب يوسف أوباما الذي انتهى تعاقده مع الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي - عمر عبد العزيز.

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود الونش - أحمد محمود - حسن أبو المعاطي - أحمد مجدي - محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد دونجا - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله - محمود شيكابالا - ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد حمدي - عبد الله السعيد - أحمد زيزو - محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم إيشو - محمد السيد.

الهجوم: ناصر منسي - حسام أشرف - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.

ويلعب الزمالك بطل الكونفدرالية أمام الأهلي بطل دوري الأبطلا في كأس السوبر يوم 27 سبتمبر الجاري في الرياض بالسعودية.

ويغيب من لم يتم قيده في القائمة الإفريقية حتى أمس السبت عن مواجهتي دور الـ32 من الكونفدرالية مثل حالة محمود بنتايك أو أي لاعب يتم قيده بداية من اليوم وحتى 12 سبتمبر.

ويلعب الزمالك ضد الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري ذهابا بينما لقاء الإياب في القاهرة بعد أسبوع.