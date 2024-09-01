خبر في الجول - الإسماعيلي يتفق مع الزمالك على استعارة محمد طارق
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 16:06
كتب : FilGoal
توصل الإسماعيلي لاتفاق مع الزمالك لضم لاعبه محمد طارق على سبيل الإعارة.
محمد طارق
النادي : المصري
وعلم FilGoal.com أن طارق سيقضي الموسم المقبل معارا للإسماعيلي.أن
اللاعب كان قد قضى الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى المصري.
وكان من المفترض أن يقضي طارق الموسم المقبل أيضا معارا للمصري ولكنه فضل إنهاء الإعارة بالتراضي مع المصري بعد موسم واحد لقلة مشاركاته.
وكان طارق قد شارك مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.
اللاعب صاحب الـ22 عاما شارك مع المصري ثلاث مرات فقط بواقع 245 دقيقة.
وسيكون المدافع صاحب الـ 23 عاما أول صفقات الإسماعيلي في الموسم الجديد حال الإعلان عن الصفقة رسميا.
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