"نأسف لما وصلت إليه الأمور".. بيان من النصر بعد انضمام الحربي إلى الهلال رغم التوقيع

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 15:08

كتب : FilGoal

متعب الحربي - السعودية

أبدى نادي النصر السعودي آسفه لما آلت إليه صفقة انتقال متعب الحربي من نادي الشباب.

وأعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع متعب الحربي لاعب قادما من الشباب بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى النصر.

وجاء بيان النصر كالآتي:

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"نعرب في شركة نادي النصر السعودي عن آسفنا لما آلت إليه صفقة انتقال اللاعب متعب الحربي من نادي الشباب، التي استغرقت مفاوضاتها وقتا طويلا وشهدت العديد من الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين".

"لقد بذلنا كل ما بوسعنا لإتمام الصفقة، حيث تم إعداد العقود اللازمة وتوقيعها من قبل إدارة نادي النصر، ومشاركتها مع نادي الشباب منذ يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024".

"وتم توقيع اللاعب عليها، وأبدت إدارة نادي الشباب استعدادها للتوقيع صباح اليوم الأحد، وتلقينا وعودا مؤكدة منهم بأن اللاعب سينتقل إلى نادي النصر، إلا أننا تفاجئنا بتراجع نادي الشباب عن التزاماته، ورفع قيمة عقد انتقال اللاعب إلى أرقام نرى أنه مبالغ فيها، مما أدى إلى فشل الصفقة".

"شركة نادي النصر إذ تعلن عن ذلك لتؤكد لجماهيرها العظيمة أن النادي عمل وسيعمل على تدعيم كافة احتياجات الفريق وجلب أفضل الكفاءات، وأنها لن تألوا جهدا في مواصلة المسير نحو ما يطمح إليه الجميع".

وأصبح الحربي أغلى لاعب سعودي في تاريخ كرة القدم إذ كلفت الصفقة نادي الهلال 123 مليون ريال سعودي.

الهلال نجح في الحصول على خدمات الحربي بعد منافسة قوية مع النصر الذي كان قريبا من ضمه حتى مساء أمس السبت وفقا للتقارير السعودية.

صاحب الـ 24 عاما يلعب مع الفريق الأول للشباب منذ 2021 بعد أن صعد من أكاديمية النادي.

وخلال مسيرته مع الشباب شارك الحربي في 107 مباراة وتمكن من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 12 آخرين.

وسبق للحربي المشاركة في 6 مباريات دولية بقميص منتخب السعودية الأول.

وشارك الحربي في أول مباراتين بالدوري مع الشباب في الموسم الحالي قبل الانتقال إلى الهلال.

الهلال النصر متعب الحربي
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