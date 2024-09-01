انتظام محمود بنتايك في معسكر الزمالك بـبرج العرب

انتظم محمود بنتايك لاعب الزمالك الجديد في تدريبات الفريق بمعسكره الحالي ببرج العرب.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك قد أعلن ضم محمود بنتايك قادما من سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء.

وينتظم الزمالك في معسكر ببرج العرب حاليا استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وشارك بنتايك في تدريب الفريق الصباحي داخل صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة.

كما شهد المران مشاركة محمد عواد والذي أعلن النادي تجديد تعاقده لثلاث سنوات مقبلة.

ومن المنتظر أن يشارك عواد بالمران الجماعي مساء اليوم.

ويستمر المعسكر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وخاض الزمالك مباراته الودية الأولى خلال المعسكر ضد سبورتنج أمس السبت وفاز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.