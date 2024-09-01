خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الجزيري لحل أزمة مستحقاته

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

سيف الجزيري

توصل الزمالك لاتفاق مع لاعبه سيف الدين الجزيري لحل أزمة مستحقاته الجارية الوقت الحالي.

وكان الجزيري قد قدم شكوى ضد النادي خلال الأيام الماضية بسبب مستحقاته المتأخرة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد توصل لاتفا مع الجزيري على حل الأزمة خلال جلسة جمته مع حازم فتوح وكيله وكل من عمرو أدهم وهاني شكري وأحمد سليمان أعضاء مجلس إدارة النادي.

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وخلال الجلسة تم الاتفاق على عودة الجزيري للانتظام مع الفريق في التدريبات استعدادا للموسم الجديد عقب فترة التوقف الدولي.

وسيحصل الجزيري على جزء كبير من مستحقاته المتأخرة على أن يتم منحه الجزء الآخر في وقت لاحق وتم تحديد مواعيد للدفع وبناء على ذلك تم الاتفاق.

ويتواجد الجزيري ضمن قائمة منتخب تونس التي ستخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان الفريق الأول للزمالك قد حصل على فترة من الراحة بعد نهاية الموسم الماضي قبل أن يعود اللاعبين اليوم للخضوع لقياسات طبية وبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وانطلق معسكر الزمالك ببرج العرب استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.

وخاض الزمالك مباراته الودية الأولى في المعسكر أمس السبت وفاز على سبورتنج بثلاثة أهداف دون مقابل.

سيف الدين الجزيري الزمالك
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