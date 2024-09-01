مع استمرار غياب ميسي.. سواريز يسجل ثنائية وإنتر ميامي يواصل الانفراد بالصدارة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 13:40

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي

واصل لويس سواريز تألقه بقميص إنتر ميامي بعد تسجيل ثنائية في فوز إنتر ميامي على شيكاغو فاير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

ونجح سواريز في تسجيل هدفين في المباراة التي شهدت مشاركة الثنائي خوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس.

وشهدت المباراة استمرار غياب ليونيل ميسي عن فريق إنتر ميامي بسبب الإصابة.

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وسجل سواريز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و65 خلال الشوط الثاني.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 59 نقطة عقب خوض 27 جولة في القسم الشرقي للدوري الأمريكي.

وحقق إنتر ميامي الانتصار الرابع على التوالي ليبتعد بالصدارة.

ورفع لويس سواريز رصيده إلى 16 هدفا ليصبح في المركز الرابع بفارق هدف واحد عن الصدارة.

ويتصدر البلجيكي كريستيان بينتيكي قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا.

إنتر ميامي لويس سواريز
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