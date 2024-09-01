مع استمرار غياب ميسي.. سواريز يسجل ثنائية وإنتر ميامي يواصل الانفراد بالصدارة
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 13:40
كتب : FilGoal
واصل لويس سواريز تألقه بقميص إنتر ميامي بعد تسجيل ثنائية في فوز إنتر ميامي على شيكاغو فاير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
ونجح سواريز في تسجيل هدفين في المباراة التي شهدت مشاركة الثنائي خوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس.
وشهدت المباراة استمرار غياب ليونيل ميسي عن فريق إنتر ميامي بسبب الإصابة.
وسجل سواريز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و65 خلال الشوط الثاني.
ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 59 نقطة عقب خوض 27 جولة في القسم الشرقي للدوري الأمريكي.
وحقق إنتر ميامي الانتصار الرابع على التوالي ليبتعد بالصدارة.
ورفع لويس سواريز رصيده إلى 16 هدفا ليصبح في المركز الرابع بفارق هدف واحد عن الصدارة.
ويتصدر البلجيكي كريستيان بينتيكي قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا.
نرشح لكم
بمشاركة الأهلي.. تقارير سعودية تكشف موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 بعد موسم وحيد مع السد.. فلامنجو يضم جونزالو بلاتا "الأصفر ليس مجرد لونا".. النصر يضم ويسلي موهبة كورينثيانز ليس نجم التنس.. فلامنجو يضم كارلوس ألكاراز داروين نونيز الخاسر الأكبر.. كونميبول يعلن عقوبات أحداث العنف في كوبا أمريكا بعد أيام من سقوطه بالملعب.. وفاة لاعب ناسيونال الأوروجوياني في الـ41 من عمره.. كلاوديو برافو يعلن اعتزل كرة القدم هدف جيرو لم يكن كافيا.. كولومبوس كرو يتوج بكأس الرابطتين
أخر الأخبار
رومانو: عرض من اتحاد جدة لضم تروسارد 54 دقيقة | ميركاتو