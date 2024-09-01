الأغلى في تاريخ السعودية.. الهلال يتعاقد مع متعب الحربي لاعب الشباب
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 13:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع متعب الحربي لاعب قادما من الشباب.
متعب سعد الحربي
النادي : الهلال
وأصبح الحربي أغلى لاعب سعودي في تاريخ كرة القدم إذ كلفت الصفقة نادي الهلال 123 مليون ريال سعودي.
الهلال نجح في الحصول على خدمات الحربي بعد منافسة قوية مع النصر الذي كان قريبا من ضمه حتى مساء أمس السبت وفقا للتقارير السعودية.
صاحب الـ 24 عاما يلعب مع الفريق الأول للشباب منذ 2021 بعد أن صعد من أكاديمية النادي.
وخلال مسيرته مع الشباب شارك الحربي في 107 مباراة وتمكن من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 12 آخرين.
وسبق للحربي المشاركة في 6 مباريات دولية بقميص منتخب السعودية الأول.
وشارك الحربي في أول مباراتين بالدوري مع الشباب في الموسم الحالي قبل الانتقال إلى الهلال.
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