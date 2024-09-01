مواجهة من الممتاز في الجولة الأولى.. الكشف عن قرعة دوري المحترفين

أقيمت اليوم قرعة دوري المحترفين المصري أو دوري القسم الثاني أ، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشهدت القرعة مواجهة من الدوري المصري الممتاز في الجولة الأولى، إذ يلتقي الداخلية مع بلدية المحلة.

وكان الداخلية وبلدية المحلة والمقاولون العرب قد هبطوا لدوري المحترفين في الموسم الماضي.

وجاءت قرعة الجولة الأولى بالكامل كالتالي:

طنطا × وادي دجلة

لافيينا × راية

أبو قير للأسمدة × المنصورة

السكة الحديد × أسوان

كهرباء الإسماعيلية × ديروط

الترسانة × منتخب السويس

القناة × المقاولون العرب

الداخلية × بلدية المحلة

سبورتنج × بترول أسيوط

وي × بروكسي

ويقام دوري المحترفين في الموسم المقبل بمشاركة 20 فريقا وسيلعب على دورين بنظام دوري طبيعي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن نظام الصعود والهبوط ولكن الأقرب حتى الآن هو صعود أصحاب المراكز الثلاث الأولى وهبوط أصحاب المراكز الثلاث الأخيرة.

وتم وضع يوم 29 سبتمبر كموعد مبدئي لانطلاق البطولة.

وكان كل من غزل المحلة وحرس الحدود وبتروجت قد صعدوا للدوري الممتاز من دوري المحترفين في الموسم الماضي.