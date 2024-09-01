تقرير سويدي: بديل وسام في سيريس.. الأهلي مهتم بضم ساليتش وتخصيص مبلغ كبير

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 11:54

كتب : FilGoal

يوسف ساليتش - سيريس السويدي

كشف تقرير سويدي عن تحرك النادي الأهلي لضم يوسف ساليتش مهاجم سيريس السويدي في سوق الانتقالات الصيفية.

ويشغل يوسف ساليتش -22 عاما- مركز المهاجم ويمتلك الجنسيتين الدنماركية والفلسطينية.

وكان سيريس قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني في فبراير الماضي لتعويض رحيل وسام أبو علي إلى الأهلي في يناير الماضي.

أخبار متعلقة:
نائب رئيس الإسماعيلي يكشف قيمة انتقال الساعي إلى الأهلي ومجدي إلى بيراميدز خبر في الجول - فرينتسفاروتشي يُخطر الأهلي بتأجيل مفاوضات بن رمضان لفترة انتقالات مقبلة حوار أشرف داري – عن حب تريكة ولقب الصخرة وطموحه مع الأهلي وهتاف "تالتة شمال" بمشاركة الأهلي.. تقارير سعودية تكشف موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

وكشف موقع فوتبول دايركت السويدي عن اهتمام الأهلي الذي ضم وسام أبو علي من سيريس بمبلغ قياسي في تاريخ النادي السويدي، بمهاجم الفريق الجديد يوسف ساليتش.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي قد خصص مبلغ كبير من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

وأوضح التقرير أن المفاوضات لم تبدأ بشكل رسمي حتى الآن بين ناديي الأهلي وسيريس، لكن الفريق المصري مهتم بالتعاقد.

وكان الفلسطيني عمر فرج لاعب آيك السويدي ضمن اهتمامات الأهلي لكن الصفقة باءت بالفشل.

ويتوقع التقرير السويدي أن الأهلي قد خصص ما يقارب من 2 إلى 2.5 مليون دولار لضم مهاجم جديد.

ولعب يوسف ساليتش 18 مباراة هذا الموسم وساهم في 11 هدفا بتسجيل 10 وصناعة هدف وحيد.

وانطلق الدوري السويدي في مارس الماضي وتم لعب 21 جولة من أصل 30.

ويتواجد سيريس السويدي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

ويتواجد يوسف ساليتش في المركز الخامس بترتيب الهدافين في الدوري السويدي وبفارق 3 أهداف فقط عن الهداف.

وكان وسام أبو علي الموسم الماضي قد سجل 10 أهداف وصنع هدف وحيد في الدوري السويدي قبل رحيله إلى الأهلي.

ميركاتو الأهلي يوسف ساليتش سيريس السويدي
نرشح لكم
الأغلى في تاريخ السعودية.. الهلال يتعاقد مع متعب الحربي لاعب الشباب وكيله: البركاوي يقترب من الرائد والبديل مغربي.. ومفاجأة بشأن عرض الزمالك رومانو: سمولينج يقترب من الانضمام إلى الفيحاء رومانو: لتعويض سمولينج المتجه إلى السعودية.. روما يتعاقد مع هيرموسو "شخص آخر مرفوض".. وكيل إبراهيم عادل يكشف سبب فشل انتقاله إلى خيتافي خبر في الجول - المصري يفاوض الزمالك لضم سيد عبد الله خبر في الجول - فرينتسفاروتشي يُخطر الأهلي بتأجيل مفاوضات بن رمضان لفترة انتقالات مقبلة خبر في الجول - المصري يتمم إجراءات ضم بادجي
أخر الأخبار
الأغلى في تاريخ السعودية.. الهلال يتعاقد مع متعب الحربي لاعب الشباب 14 دقيقة | سعودي في الجول
وكيله: البركاوي يقترب من الرائد والبديل مغربي.. ومفاجأة بشأن عرض الزمالك 24 دقيقة | ميركاتو
مواجهة من الممتاز في الجولة الأولى.. الكشف عن قرعة دوري المحترفين 57 دقيقة | القسم الثاني
استعدادا لمواجهة مصر.. وصول منتخب كاب فيردي للقاهرة ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير سويدي: بديل وسام في سيريس.. الأهلي مهتم بضم ساليتش وتخصيص مبلغ كبير ساعة | ميركاتو
رومانو: سمولينج يقترب من الانضمام إلى الفيحاء 2 ساعة | سعودي في الجول
"أتمنى أن يظل دعمكم وحبكم لي".. عمر الساعي يوجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأحد 1 سبتمبر 2024.. صلاح ضد يونايتد وظهور عبد المنعم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان