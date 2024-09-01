تقرير سويدي: بديل وسام في سيريس.. الأهلي مهتم بضم ساليتش وتخصيص مبلغ كبير

كشف تقرير سويدي عن تحرك النادي الأهلي لضم يوسف ساليتش مهاجم سيريس السويدي في سوق الانتقالات الصيفية.

ويشغل يوسف ساليتش -22 عاما- مركز المهاجم ويمتلك الجنسيتين الدنماركية والفلسطينية.

وكان سيريس قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني في فبراير الماضي لتعويض رحيل وسام أبو علي إلى الأهلي في يناير الماضي.

وكشف موقع فوتبول دايركت السويدي عن اهتمام الأهلي الذي ضم وسام أبو علي من سيريس بمبلغ قياسي في تاريخ النادي السويدي، بمهاجم الفريق الجديد يوسف ساليتش.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي قد خصص مبلغ كبير من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

وأوضح التقرير أن المفاوضات لم تبدأ بشكل رسمي حتى الآن بين ناديي الأهلي وسيريس، لكن الفريق المصري مهتم بالتعاقد.

وكان الفلسطيني عمر فرج لاعب آيك السويدي ضمن اهتمامات الأهلي لكن الصفقة باءت بالفشل.

ويتوقع التقرير السويدي أن الأهلي قد خصص ما يقارب من 2 إلى 2.5 مليون دولار لضم مهاجم جديد.

ولعب يوسف ساليتش 18 مباراة هذا الموسم وساهم في 11 هدفا بتسجيل 10 وصناعة هدف وحيد.

وانطلق الدوري السويدي في مارس الماضي وتم لعب 21 جولة من أصل 30.

ويتواجد سيريس السويدي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

ويتواجد يوسف ساليتش في المركز الخامس بترتيب الهدافين في الدوري السويدي وبفارق 3 أهداف فقط عن الهداف.

وكان وسام أبو علي الموسم الماضي قد سجل 10 أهداف وصنع هدف وحيد في الدوري السويدي قبل رحيله إلى الأهلي.