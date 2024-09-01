رومانو: سمولينج يقترب من الانضمام إلى الفيحاء

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

كريس سمولينج - روما

أتم نادي الفيحاء اتفاقه مع روما على ضم لاعبه كريس سمولينج وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس.

وكشف رومانو عن توصل الفيحاء لاتفاق مع اللاعب على توقيع عقد لمدة موسمين حتى 2026.

وسيخض اللاعب للكشف الطبي غدا الإثنين في إيطاليا تمهيدا لتوقيع العقد مع الفيحاء.

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ويتقرب روما من التوقيع مع ماريو هيرموسو لاعب أتليتكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر لتعويض رحيل سمولنج.

المدافع الإنجليزي صاحب الـ 34 عاما انضم لروما في عام 2020 قادما من مانشستر يونايتد.

وتقلص دور سمولينج مع روما منذ الموسم الماضي الذي شارك خلاله في 12 مباراة فقط، بينما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وخلال مسيرته مع روما شارك سمولينج في 155 مباراة وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 4.

وتوج سمولينج مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وأسهم في وصول الفريق لنهائي الدوري الأوروبي الذي خسره ضد إشبيلية بركلات الترجيح.

ويحتل الفيحاء حاليا المركز 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد جولتين على بدايته بسبب خسارته في أول مباراتين من التعاون والنصر.

كريس سمولينج روما الفيحاء
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