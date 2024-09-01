ميدو جابر: أنا أفضل جناح أيمن في الدوري ولكن لم أتوقع الفوز بالجائزة

أبدى ميدو جابر لاعب المصري اعتقاده بأحقيته في الفوز بجائزة أفضل جناح في الدوري المصري من رابطة الأندية بتصويت الجماهير.

ميدو جابر النادي : المصري المصري

وقال جابر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "زيزو لاعب كبير وتشرفت بوجودي في الاستفتاء بين لاعبين مثله ومثل مصطفى فتحي وعبد الرحمن مجدي".

وأضاف "لست أنا من سأقيمهم فهم لاعبين كبار ووجودي بينهم أمر رائع وثمرة جهود عام كامل".

وأوضح "من وجهة نظري أرى أني أفضل جناح أيمن في الدوري المصري لهذا الموسم، وحين بدأ الاستفتاء لم أتوقع الفوز بالجائزة ولكن كنت أتوقع منافسة قوية".

وأكمل "سجلت 17 هدفا في الموسم (بجميع المسابقات) وصنعت 4، وهذه أرقام رائعة لجناح أيمن في الدوري المصري، ولن أقول عن نفسي ذلك إلا إن كنت أرى أني أستحق".

واختتم "أشكر جماهير المصري وجماهير الأهلي وكل الجماهير المصرية التي صوتت لي. الفوز بجائزة بتصويت الجمهور أمر رائع لأن الكرة هي اللعبة الشعبية الأولى".

واحتل المصري المركز الرابع في الدوري برصيد 55 نقطة، كما وصل لنصف نهائي الكأس قبل الخسارة بركلات الترجيح على يد بيراميدز بطل المسابقة في نهايتها.