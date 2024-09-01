صبحي سليمان: تمنيت جائزة رجل المباراة مرة فحصدتها 5.. وكنت أتوقع الانضمام للمنتخب

روى صبحي سليمان حارس مرمى الجونة والأكثر حصولا على جائزة رجل المباراة برصيد 5 مرات، قصة تحوله من بديل إلى أساسي مع الفريق.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "منذ انتقالي إلى الجونة معارا من الاتحاد كان هدفي هو المشاركة بأي شكل".

وأضاف "بدأت الموسم كبديل ثم بدأت اللعب في كأس الرابطة لأستمر بعد ذلك".

وأوضح "كنت أتمنى أن أفوز بالجائزة مرة واحدة، ففزت بها 5 مرات".

وعن الفارق بين اللعب في الاتحاد والجونة قال: "أحب اللعب في وجود الجماهير. بعض اللاعبين تشعر بالقلق ولكني لعبت مع الاتحاد وهناك جماهير حتى في مباريات الناشئين".

واختتم "كنت أتوقع انضمامي للمنتخب منذ التجمع السابق مع المدير الفني الحالي حسام حسن".

ولعب سليمان 20 مباراة في الدوري بقميص الجونة.

واحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.