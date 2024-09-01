كونتي عن عودة أوسيمين: لن تحدث.. وأثمن موقف النادي

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 02:52

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أغلق أنطونيو كونتي مدرب نابولي الباب في وجه عودة النيجيري فيكتور أوسيمين للعب مع الفريق مرة أخرى.

وقال كونتي في تصريحاته عقب المباراة: "اتخذنا قراراتنا بشأن القائمة. من لا يملكون الاستمرارية لا يحترمون القواعد".

وأضاف "أحيي النادي على ذلك. أعتقد أن الرئيس أظهر ثباتا رائعا رغم الخسائر المالية الكبيرة".

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وأوضح "النادي أظهر اتساقه مع النظام رغم أن الوضع كان قابلا للحل وستستفيد منه كافة الأطراف".

وأكمل "لقد ملأنا الفراغات بلاعبين جيدين. ربما تطلب الأمر بعض الوقت للتفكير ولكننا مستعدون الآن وأنا سعيد بعمل النادي على ذلك".

وقرر نابولي استبعاد أوسيمين من قائمته في الدوري الإيطالي، وسحب القميص رقم 9 منه ومنحه لمهاجمه الجديد روميلو لوكاكو.

وانتهى سوق الانتقالات في أوروبا وبقى فيكتور أوسيمين في صفوف نابولي ولم يرحل إلى تشيلسي أو أهلي جدة السعودي.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا في تقرير لها أن أوسيمين كان مستعدا لقبول عرض الأهلي الشخصي مقابل 40 مليون يورو سنويا لمدة أربع سنوات.

لكن عدم اتفاق أهلي جدة ونابولي على تفاصيل الانتقال تسبب في تعطل الصفقة.

ويزعم التقرير أن تشيلسي توصل لاتفاق على تفاصيل الصفقة مع نابولي لكن العقد الشخصي كانت قيمته منخفضة جدا بالنسبة للمهاجم النيجيري.

إذ أن تشيلسي عرض على أوسيمين الحصول على 4 ملايين يورو في السنة الأولى أي 10% فقط من العرض الذي قدمه الأهلي.

وأوضح التقرير أن تشيلسي أوضح لأوسيمين أنه سيضاعف الراتب حال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكن حتى مع ذلك العرض فإن قيمة العقد ستكون أقل مما يحصل عليه في نابولي حاليا.

وبناء على ما سبق فقد رفض أوسيمين عرض تشيلسي وبقى في نابولي.

وإذا لم يستطع أي فريق سعودي إقناع نابولي بضم أوسيمين حتى يوم 2 سبتمبر موعد غلق باب الانتقالات في السعودية فإن النيجيري سيبقى في نابولي لكن لن يكون ضمن خطط الفريق.

كونتي فيكتور أوسيمين نابولي الدوري الإيطالي
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