مدير فرانكفورت الرياضي: مرموش جيد منذ الفترة التحضيرية وسجل الهدف ببراعة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 02:48

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش لفرانكفورت ضد هوفنهايم

أشاد ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت بأداء عمر مرموش مع الفريق عقب الفوز على هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال كروش في تصريحات إعلامية: "لعبنا بشكل جيد مثل الأسبوع الماضي وحظينا بفرص أكبر على مستوى التحولات وكان يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وعما قدمه عمر مرموش وهوجو إيكيتيكي قال: "إنهما يجدان طريقهما بصورة أفضل والأمور تتحسن لهما وللآخرين أيضا".

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وأضاف "آلية عملنا قائمة على التطور، ورأينا انطلاقات مميزة من الثنائي".

وأكمل "عمر كان جيدا حتى منذ الفترة التحضيرية. لديه إمكانيات هائلة، لقد سجل ببراعة وهدوء".

وواصل "يجب أن نحافظ على الخطورة في كل المراكز ولا نعتمد فقط على المهاجمين".

ويحتل فرانكفورت المركز العاشر بـ 3 نقاط، بعد خسارة الجولة الأولى أمام بوروسيا دورتموند 2-0.

عمر مرموش الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت
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