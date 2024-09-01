رومانو: لتعويض سمولينج المتجه إلى السعودية.. روما يتعاقد مع هيرموسو

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن انتقال ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد السابق إلى روما الإيطالي.

ماريو هيرموسو النادي : لاعب حر روما

وتم الاتفاق على عقد مدته 3 سنوات ينتهي في صيف 2027.

ويتضمن الاتفاق شرط للرحيل في يونيو 2026.

وسيتم إجراء الكشف الطبي بعد سفر اللاعب اليوم الأحد.

وكان هيرموسو -29 عاما- قد انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد ليغادره مجانا.

ويأتي ضم هيرموسو تعويضا لرحيل الإنجليزي كريس سمولينج القريب من الفيحاء السعودي.

ولعب هيرموسو في صفوف الأتلتي لـ 5 سنوات، منذ انتقاله إليه مقابل 25 مليون يورو قادما من إسبانيول في صيف 2019.