رومانو: لتعويض سمولينج المتجه إلى السعودية.. روما يتعاقد مع هيرموسو

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 02:41

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن انتقال ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد السابق إلى روما الإيطالي.

ماريو هيرموسو

النادي : لاعب حر

روما

وتم الاتفاق على عقد مدته 3 سنوات ينتهي في صيف 2027.

ويتضمن الاتفاق شرط للرحيل في يونيو 2026.

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وسيتم إجراء الكشف الطبي بعد سفر اللاعب اليوم الأحد.

وكان هيرموسو -29 عاما- قد انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد ليغادره مجانا.

ويأتي ضم هيرموسو تعويضا لرحيل الإنجليزي كريس سمولينج القريب من الفيحاء السعودي.

ولعب هيرموسو في صفوف الأتلتي لـ 5 سنوات، منذ انتقاله إليه مقابل 25 مليون يورو قادما من إسبانيول في صيف 2019.

ماريو هيرموسو روما كريس سمولينج الفيحاء
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