رومانو: لتعويض سمولينج المتجه إلى السعودية.. روما يتعاقد مع هيرموسو
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 02:41
كتب : FilGoal
كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن انتقال ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد السابق إلى روما الإيطالي.
ماريو هيرموسو
النادي : لاعب حر
وتم الاتفاق على عقد مدته 3 سنوات ينتهي في صيف 2027.
ويتضمن الاتفاق شرط للرحيل في يونيو 2026.
وسيتم إجراء الكشف الطبي بعد سفر اللاعب اليوم الأحد.
وكان هيرموسو -29 عاما- قد انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد ليغادره مجانا.
ويأتي ضم هيرموسو تعويضا لرحيل الإنجليزي كريس سمولينج القريب من الفيحاء السعودي.
ولعب هيرموسو في صفوف الأتلتي لـ 5 سنوات، منذ انتقاله إليه مقابل 25 مليون يورو قادما من إسبانيول في صيف 2019.
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