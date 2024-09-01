"شخص آخر مرفوض".. وكيل إبراهيم عادل يكشف سبب فشل انتقاله إلى خيتافي

كشف أحمد عباس وكيل إبراهيم عادل جناح بيراميدز عن أسباب فشل انتقال اللاعب إلى خيتافي الإسباني.

وقال عباس في تصريحاته لقناة صدى البلد: "لدينا وكيل شريك مصري وشريك إسباني، وأحضرنا عرض من خيتافي بـ 4 ملايين يورو، يُدفع منها في البداية 350 ألف يورو ثم يتم سداد بقية المبلغ بعد 6 أشهر".

وأضاف "وافقوا على ذلك في البداية ولكننا فوجئنا بإرسال بيراميدز لوكيل آخر مع اللاعب، والأندية في أوروبا لا تعترف بذلك ولا تجري الاتفاق إلا مع من أرسل العرض".

وأوضح "خيتافي رفض ذلك الأمر وأوقف الصفقة ولم يقبل التعامل مع الأندية في صفقات بهذه الطريقة".

وأكمل "كنا نحضر عبد الرحمن مجدي لخيتافي في يناير بديلا لفشل صفقة إبراهيم عادل، وكنا نحضر لانتقال عمر الساعي أيضا إلى فرنسا وهناك عدة أندية تريده هناك".

واختتم "لا أعرف عن إيقاف إبراهيم عادل في بيراميدز، ولكنه في حالة انهيار شديد بعد فشل الصفقة ولا أريد عقد أي تشبيهات".

ماذا حدث؟

غادر إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب مصر إسبانيا عائدا للقاهرة بعد فشل انتقاله لـ خيتافي الإسباني، حسبما علم FilGoal.com.

وسافر الجناح الدولي إلى إسبانيا من أجل إتمام تعاقده مع خيتافي، لكن بيراميدز رفض العرض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب الرفض هو الخلاف حول المقابل المادي للصفقة.

وحسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق فإن عرض خيتافي هو 500 ألف دولار للإعارة، فيما طلب بيراميدز مليون دولار للموافقة على عرض الفريق الإسباني.

وكشف أيضا FilGoal.com أيضا وجود خلاف في المفاوضات بين الفريقين على قيمة البيع النهائي، خيتافي يرغب في ضم إبراهيم عادل نهائيا بعد الإعارة مقابل 2.5 ملايين دولار، بينما يريد بيراميدز بيع لاعبه مقابل 5 ملايين دولار.

ويرغب خيتافي في وضع نسبة إعادة بيع مستقبلي كبيرة لصالح بيراميدز تتراوح بين 20-30%، لتعويض قيمة الإعارة المنخفضة.

بينما يرغب بيراميدز في الحصول على نسبة 50% من إعادة بيع مستقبلي للاعب.

وسافر إبراهيم عادل إلى إسبانيا لكنه لم يتمكن من الخضوع للكشف الطبي قبل موافقة بيراميدز على العرض.

ويرى مُلاك بيراميدز إن المقابل المادي ضعيف ولكن اللاعب طلب من الإدارة التنفيذية التوسط للحصول على موافقتهم لأنه العرض الأفضل له فنيا والقرار النهائي سيكون خلال ساعات.

وبعدها عرض إبراهيم عادل حسبما علم FilGoal.com على بيراميدز التنازل عن كامل قيمة تعاقده مع بيراميدز عن الموسم الحالي بالإضافة إلى كامل قيمة راتبه مع خيتافي في الموسم الأول لتقريب الأمور المادية والموافقة على احترافه.

ويغلق باب سوق الانتقالات في إسبانيا مساء اليوم الجمعة.