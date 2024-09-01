الغوص والإنقاذ - مصر تحقق المركز الأول في سباق ببطولة العالم في أستراليا
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 02:21
كتب : FilGoal
حقق الفريق المصري للغوص والإنقاذ المركز الأول في سباق ببطولة العالم بمدينة جولد كوست في أستراليا.
وتتواجد البعثة برئاسة سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.
الشاذلي أيضا هو نائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة، حيث فاز بالمنصب فى الانتخابات التى أقيمت في الأسبوع الماضى بأستراليا.
وستنافس مصر في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في مارسيليا بفرنسا خلال شهبر سبتمبر.
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