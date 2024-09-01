بارالمبياد باريس – طائرة جلوس.. منتخب مصر يفوز على فرنسا وفرصة للتأهل لنصف النهائي

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس بنتيجة 3-0 على فرنسا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بارالمبياد باريس 2024.

وتقام فعاليات بارالمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.

وكان منتخب مصر قد خسر في الجولة الأولى من البوسنة بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط ضد فرنسا المستضيفة بواقع: 25-11 و25-3 و25-12.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الإثنين المقبل (3 سبتمبر) في الجولة الثالثة مع كازاخستان في الواحدة ظهرا.

وفي حال منتخب مصر سيحصل على بطاقة التأهل لنصف النهائي من أجل المنافسة على برونزية.

ويتساوى منتخب مصر مع كازاخستان بعدما حقق كلاهما الفوز على فرنسا وخسر من البوسنة في أول جولتين.

وسبق أن حققت مصر برونزيتين في الطائرة جلوس في بارالمبياد 2004 و2016.

وتهمين إيران على الذهبية في اللعبة برصيد 7 مرات يليها هولندا 3 مرات والبوسنة مرتين.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.