قبل لقاء يوفنتوس.. دي روسي: سعود عبد الحميد يمتلك شيئا نريده

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 01:33

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - روما

أشاد دانييلي دي روسي المدير الفني لـ روما بـ سعود عبد الحميد لاعب الفريق الجديد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة يوفنتوس.

ويتواجد الدولي السعودي في قائمة الذئاب لمواجهة يوفنتوس في ثالث جولات الدوري الإيطالي.

وقال دي روسي في المؤتمر الصحفي: "رأيت سعود عبد الحميد في حصتين تدريبيتين ثم عاد إلى السعودية من أجل الحصول على التأشيرة".

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وأكمل "خاض معنا 10 دقائق أمس في المران ولم أود أن أضغط عليه، لا أعلم الكثير عنه لكنه يمتلك الجودة التي أبحث عنها".

وأردف "تحدثت مع روبرتو مانشيني ومساعديه في منتخب السعودي، وأخبروني بضرورة ضمه، يرون أننا تعاقدنا مع لاعب للمستقبل".

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وواصل "سيكون لدينا عمل كبير على الجانب التكتيكي معه أيضا، لكنه يمتلك شيئا نريده، وهو المحرك الذي يصل لـ 200 كيلومتر في الساعة، لم يُظهر ذلك بعد لأنه لم يتدرب معنا كثيرا، لكنه سريع للغاية في الحقيقة".

وتابع "سنعمل على تعليمه بعض الخطوات الفنية في المباريات أكثر من السعودية لكنه إيجابي، شخص مبتسم بإمكانه مساعدتك. سنساعده على التأقلم معنا".

وأتم "أقول دائما أن هذا الفريق كبير، وعلينا أن نتحسن بدنيا، وفي مواقف 1 ضد 1 ونفوز بالصراعات الثنائية، ونحن نفعل ذلك".

وأصبح عبد الحميد أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي.

ووقع النجم السعودي على عقد يربطه بروما لمدة 4 مواسم.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن قيمة انتقاله من الهلال إلى روما بلغت 3 ملايين يورو.

ولم يحقق روما الفوز في الدوري الإيطالي حتى الآن، إذ تعادل في المباراة الأولى ضد كالياري بدون أهداف، وخسر من إمبولي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

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