خبر في الجول - فتوح في القائمة الإفريقية.. الزمالك يقيد لاعبيه بـ 5 استثناءات وموقف بنتايك
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 00:59
كتب : FilGoal
حسم الزمالك ملف قائمته الإفريقية بقيد كل اللاعبين المتاحين باستثناء 5 فقط.
وعلم FilGoal.com أن الزمالك قيد 31 لاعبا، بينهم أحمد فتوح وسامسون أكينيولا وحسام أشرف وأحمد حمدي وسيد عبد الله.
ولم يقيد الزمالك مهاب ياسر ومحمد عبد الشافي وسيف فاروق جعفر والناشئ حازم أسامة.
كما تعذر قيد الوافد الجديد محمود بنتايك بسبب عدم وصول بطاقته الدولية حتى الآن.
ويعني ذلك غيابه عن لقاء دور الـ٣٢ من الكونفدرالية أمام البوليس الكيني.
وسيتم قيد بنتايك في اليوم التالي ليكون متاحا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.
ويلعب الزمالك بطل الكونفدرالية ضد الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس السوبر يوم 27 سبتمبر.
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