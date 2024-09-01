نائب رئيس الإسماعيلي يكشف قيمة انتقال الساعي إلى الأهلي ومجدي إلى بيراميدز

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 00:53

كتب : FilGoal

عمر الساعي - الإسماعيلي

كشف فرج عمران نائب رئيس الإسماعيلي عن ثمن بيع عمر الساعي للنادي الأهلي، وعبد الرحمن مجدي لنادي بيراميدز.

وقال عمران في تصريحاته لقناة دي إم سي: "ندفع مبالغ ضخمة جدا لإنهاء مشاكل اللاعبين السابقين ورفع إيقاف القيد، وهو ما يتطلب أكثر من 65 مليون جنيه، الأمر الذي يفرض علينا بيع بعض اللاعبين".

وأضاف "وافقنا على انتقال عمر الساعي إلى الأهلي لأنه أفضل العروض التي أتتنا له، وتم البيع مقابل 50 مليون جنيه. كنا نتمنى ضعف هذا الرقم ولكنه المتاح في اللحظة الحالية".

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وعن الإعارات المحتملة في صفقة عمر الساعي قال: "لا يوجد نادي سيترك لك لاعبا "فيه الرمق" ولذلك أتحدث عن المضمون وهو المبلغ المالي".

وأكمل "هدفنا من البيع إلى جانب إنهاء أزمة القيد هو تكوين قوام جيد للفريق تحت قيادة إيهاب جلال".

واختتم "عبد الرحمن مجدي انتقل إلى بيراميدز مقابل 40 مليون جنيه، وهدفنا من البيع إلى جانب إنهاء أزمة القيد هو تكوين قوام جيد للفريق تحت قيادة إيهاب جلال".

عمر الساعي الدوري المصري الأهلي الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي بيراميدز
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