خبر في الجول - بعد مشادة مع سليمان.. تجميد مهام عبد الواحد السيد كمدير كرة الزمالك

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 00:49

كتب : FilGoal

المقاولون - الزمالك - جوزيه جوميز - عبد الواحد السيد

اتخذت إدارة الزمالك قرارا بشأن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك أبلغت عبد الواحد السيد بتجميد مهامه كمدير للكرة.

جاء ذلك على خلفية مشادة نشبت بينه وبين أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

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وأبلغت الإدارة عبد الواحد باستمراره في أداء مهامه مؤقتا في معسكر الفريق ببرج العرب، لحين الفصل في موقفه خلال اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل.

وعلم FilGoal.com أيضا أنه في حالة رحيله عن منصبه، فإن هناك أسماء طُرحت لخلافته من بينها طارق السيد ومحمد أبو العلا.

عبد الواحد السيد الدوري المصري الزمالك أحمد سليمان
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