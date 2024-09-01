خبر في الجول - بعد مشادة مع سليمان.. تجميد مهام عبد الواحد السيد كمدير كرة الزمالك
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 00:49
كتب : FilGoal
اتخذت إدارة الزمالك قرارا بشأن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق.
وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك أبلغت عبد الواحد السيد بتجميد مهامه كمدير للكرة.
جاء ذلك على خلفية مشادة نشبت بينه وبين أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.
وأبلغت الإدارة عبد الواحد باستمراره في أداء مهامه مؤقتا في معسكر الفريق ببرج العرب، لحين الفصل في موقفه خلال اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل.
وعلم FilGoal.com أيضا أنه في حالة رحيله عن منصبه، فإن هناك أسماء طُرحت لخلافته من بينها طارق السيد ومحمد أبو العلا.
نرشح لكم
نائب رئيس الإسماعيلي يكشف قيمة انتقال الساعي إلى الأهلي ومجدي إلى بيراميدز خبر في الجول - المصري يفاوض الزمالك لضم سيد عبد الله أصبحوا 9 لاعبين.. زيزو وناصر ماهر وشحاتة يغادرون معسكر الزمالك للانضمام لمنتخب مصر خبر في الجول - المصري يتمم إجراءات ضم بادجي بنتايك: أعرف زيزو وشيكابالا ومغاربة الزمالك.. وهذا طموحي مع الفريق حوار أشرف داري – عن حب تريكة ولقب الصخرة وطموحه مع الأهلي وهتاف "تالتة شمال" بثلاثية سيف وشلبي وسامسون.. الزمالك ينتصر وديا على سبورتنج خبر في الجول - بعدما فسخ عقده من طرف واحد.. المصري يسعى لضم بابي بادجي