مدرب نانت: كان من الممكن أن يرحل مصطفى محمد.. وهو يعرف مدى أهميته للمجموعة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 00:32

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت -

أوضح أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت أهمية مصطفى محمد للفريق رغم اقترابه من الرحيل في آخر أيام سوق الانتقالات.

وسجل مصطفى محمد بعدما شارك كبديل هدف نانت الثالث أمام مونبيليه في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وقال المدير الفني لـ نانت خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "كان من الممكن أن يرحل مصطفى في آخر أيام الانتقالات، واليوم يعرف أننا هنا من أجله".

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وأضاف "إنه يعرف مدى أهميته للمجموعة، ليس لدينا سوى ثنائي هجومي، هو وماتيس أبلين".

وأضاف "يجب أن يكون قادرا على الدخول والتسجيل في اللحظات المهمة للفوز بالمباريات".

وكان المهاجم المصري على أعتاب الرحيل عن صفوف الكناري، إذ تلقى عرضين من ليستر سيتي وليجانيس لكنه استمر في النهاية.

وبدأ الدولي المصري على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة هذه المباراة.

وشارك مصطفى محمد بدلا من ماتيس أبلين في الدقيقة 74.

هدف يحمل رقم 20 لمصطفى في 83 مباراة مع الفريق، بالإضافة لـ 7 تمريرات حاسمة.

وبعد 12 دقيقة سجل مصطفى محمد الهدف الثالث بعدما تلقى بينية من تينو كادوير انفرد على إثرها وسجل في الشباك.

وتعد تلك أفضل انطلاقة للفريق في القرن الـ 21 بحصد 7 نقاط من أول 3 مباريات بالتساوي مع موسم 2015-16.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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