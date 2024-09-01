بتسجيل لوكاكو.. نابولي يقلب الطاولة على بارما في الدقائق القاتلة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 00:15

كتب : محمد رؤوف

نابولي - روميلو لوكاكو

قلب نابولي الطاولة على بارما وانتصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أنجي يوان بوني هدف بارما، بينما أحرز روميلو لوكاكو وفرانك زامبو أنجويسا ثنائية نابولي.

وضم نابولي المهاجم البلجيكي المفضل بالنسبة لـ أنطونيو كونتي مدرب فريق الجنوب يوم الخميس الماضي من تشيلسي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - المصري يفاوض الزمالك لضم سيد عبد الله أصبحوا 9 لاعبين.. زيزو وناصر ماهر وشحاتة يغادرون معسكر الزمالك للانضمام لمنتخب مصر خبر في الجول - فرينتسفاروتشي المجري يُخطر الأهلي بتأجيل مفاوضات بن رمضان لفترة انتقالات مقبلة هالاند: أحببت تمريرة لويس في الهدف الثاني.. وهذا الأمر هو الأكثر أهمية

ولم يحتاج لوكاكو إلى الكثير من الوقت نظرا لمعرفته بطريقة لعب المدرب الإيطالي ليتم ضمه في القائمة المستدعاه لمباراة بارما.

ولم يبدأ لوكاكو المباراة ولكنه دخل بديلا في الدقيقة 63 بدلا من جياكومو راسبادوري.

وصنعت دكة البدلاء الفارق لكونتي، إذ تمكن لوكاكو من تسجيل أول أهدافه مع نابولي، وللمباراة الثانية على التوالي يصنع ديفيد نيريس هدفا مع الفريق، وكذلك صنع ليوناردو سبيناتزولا هدف التعادل.

ودخل نيريس في الدقيقة 69 بدلا من ماتيو بوليتانو، ولعب سبيناتزولا في الدقيقة 46 بدلا من ماتياس أوليفيرا.

وتعرض زيون سوزوكي حارس مرمى بارما للطرد في الدقيقة 75.

وتقدم بارما في الدقيقة 19 عن طريق بوني من ضربة جزاء.

وتعادل لوكاكو لنابولي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع بعدما تسلم تمريرة سبيناتزولا ثم سدد الكرة في الشباك.

وتمكن أنجويسا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد رأسية عقب عرضية من نيريس.

وحصل لوكاكو على جائزة رجل المباراة بعد مساهمته في فوز نابولي.

Image

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة السادسة في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وتجمد رصيد بارما عند النقطة الرابعة في المركز التاسع.

بارما الدوري الإيطالي نابولي روميلو لوكاكو أنطونيو كونتي
نرشح لكم
قبل لقاء يوفنتوس.. دي روسي: سعود عبد الحميد يمتلك شيئا نريده مدرب نانت: كان من الممكن أن يرحل مصطفى محمد.. وهو يعرف مدى أهميته للمجموعة لياو ينقذ فونسيكا.. ميلان يتعادل مع لاتسيو ويواصل الانطلاقة المخيبة هالاند: أحببت تمريرة لويس في الهدف الثاني.. وهذا الأمر هو الأكثر أهمية جوارديولا: مباراة وست هام من الأفصل لـ هالاند.. وشعرنا بالخطر دائما هدفه الـ 20 مع الكناري.. مصطفى محمد يسجل في فوز نانت على مونبييليه بثلاثية ما لم يحدث منذ 462 يوما.. لايبزج يكبّد ليفركوزن خسارته الأولى في الدوري الألماني بعد 35 مباراة الأول منذ 1994 وسجل أكثر مما لعب.. هالاند لا يتوقف عن كتابة الأرقام
أخر الأخبار
بارالمبياد باريس – طائرة جلوس.. منتخب مصر يفوز على فرنسا وفرصة للتأهل لنصف النهائي دقيقة | رياضات أخرى
قبل لقاء يوفنتوس.. دي روسي: سعود عبد الحميد يمتلك شيئا نريده 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فتوح في القائمة الإفريقية.. الزمالك يقيد لاعبيه بـ 5 استثناءات وموقف بنتايك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - قيد 5 صفقات جديدة لـ المصري في قائمته بـ الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
نائب رئيس الإسماعيلي يكشف قيمة انتقال الساعي إلى الأهلي ومجدي إلى بيراميدز ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد مشادة مع سليمان.. تجميد مهام عبد الواحد السيد كمدير كرة الزمالك ساعة | الدوري المصري
مدرب نانت: كان من الممكن أن يرحل مصطفى محمد.. وهو يعرف مدى أهميته للمجموعة ساعة | الكرة الأوروبية
بتسجيل لوكاكو.. نابولي يقلب الطاولة على بارما في الدقائق القاتلة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان