بتسجيل لوكاكو.. نابولي يقلب الطاولة على بارما في الدقائق القاتلة

قلب نابولي الطاولة على بارما وانتصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أنجي يوان بوني هدف بارما، بينما أحرز روميلو لوكاكو وفرانك زامبو أنجويسا ثنائية نابولي.

وضم نابولي المهاجم البلجيكي المفضل بالنسبة لـ أنطونيو كونتي مدرب فريق الجنوب يوم الخميس الماضي من تشيلسي.

ولم يحتاج لوكاكو إلى الكثير من الوقت نظرا لمعرفته بطريقة لعب المدرب الإيطالي ليتم ضمه في القائمة المستدعاه لمباراة بارما.

ولم يبدأ لوكاكو المباراة ولكنه دخل بديلا في الدقيقة 63 بدلا من جياكومو راسبادوري.

وصنعت دكة البدلاء الفارق لكونتي، إذ تمكن لوكاكو من تسجيل أول أهدافه مع نابولي، وللمباراة الثانية على التوالي يصنع ديفيد نيريس هدفا مع الفريق، وكذلك صنع ليوناردو سبيناتزولا هدف التعادل.

ودخل نيريس في الدقيقة 69 بدلا من ماتيو بوليتانو، ولعب سبيناتزولا في الدقيقة 46 بدلا من ماتياس أوليفيرا.

وتعرض زيون سوزوكي حارس مرمى بارما للطرد في الدقيقة 75.

وتقدم بارما في الدقيقة 19 عن طريق بوني من ضربة جزاء.

وتعادل لوكاكو لنابولي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع بعدما تسلم تمريرة سبيناتزولا ثم سدد الكرة في الشباك.

وتمكن أنجويسا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد رأسية عقب عرضية من نيريس.

وحصل لوكاكو على جائزة رجل المباراة بعد مساهمته في فوز نابولي.

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة السادسة في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وتجمد رصيد بارما عند النقطة الرابعة في المركز التاسع.

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