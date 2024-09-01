لياو ينقذ فونسيكا.. ميلان يتعادل مع لاتسيو ويواصل الانطلاقة المخيبة

استمر ميلان في فقد النقاط وتعادل مع لاتسيو بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية ميلان كل من ستراهينيا بافلوفيتش ورافائيل لياو، فيما سجل تاتي كاستانيوس وبولاي ديا ثنائية لاتسيو.

ولم يحقق ميلان الفوز في أول 3 جولات من الدوري الإيطالي بالتعادل مع تورينو ولاتسيو والخسارة من بارما.

النقطة رفعت رصيد لاتسيو لـ 4 نقاط في المركز الثامن، بينما أصبح ميلان برصيد نقطتين في المركز الـ 14.

قبل المباراة ألمح باولو فونسيكا مدرب ميلان إلى احتمالية عدم الدفع برافائيل لياو وثيو هيرنانديز بسبب وجود مشاكل في أسلوب لعب الفريق بوجود الثنائي.

وبالفعل دخل البرتغالي المباراة بفيليبو تيراشيانو كظهير أيسر وكريستيان بوليسيتش كجناح أيسر بدلا منهما.

8 دقائق فقط كانت كافية وتقدم ميلان مبكرا برأسية بافلوفيتش في أولى أهدافه بقميص الروسونيري بعد ركنية نفذها بوليسيتش.

شوط أول انتهى بذلك الهدف.

وفي الشوط الثاني سجل كاستانيوس ثم ديا هدفين في 4 دقائق للاتسيو وكلاهما من صناعة نونو تافاريس.

وفي الدقيقة 70 أشرك فونسيكا كل من لياو وثيو مع تامي أبراهام الوافد الجديد.

وبالفعل وبعد دقيقتين ومن مرتدة سريعة بقيادة الثلاثي سجل لياو بتسديدة أرضية هدف التعادل.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتنتهي بتعادل وبداية مخيبة متواصلة للروسونيري ونقطة لنسور العاصمة.