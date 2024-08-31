أصبحوا 9 لاعبين.. زيزو وناصر ماهر وشحاتة يغادرون معسكر الزمالك للانضمام لمنتخب مصر

السبت، 31 أغسطس 2024 - 23:40

كتب : إبراهيم رمضان

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان - زيزو

غادر أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ومحمد شحاتة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،، معسكر الفريق المقام حالياً ببرج العرب، للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

مصر

وكان الزمالك قرر في وقت سابق انضمام ثلاثي الفريق لمعسكر منتخب مصر في الأول من سبتمبر.

وغادر الثلاثي معسكر الفريق عقب مواجهة سبورتنج الودية التي أقيمت مساء اليوم، و حقق فيها الأبيض الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، التي أقيمت بينهما على ملعب فندق الإقامة في برج العرب.

أخبار متعلقة:
وليد الكرتي: كأس مصر مفتاح لبطولات جديدة أمام بيراميدز مصطفى فتحي يرد على أنباء رحيله بعد التتويج بكأس مصر لحظة منتظرة من 6 سنوات.. بيراميدز يحقق لقبه الأول ويحصد كأس مصر أمام زد

وانطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا يوم 28 أغسطس.

وشهد المعسكر انضمام ستة لاعبين فقط بأحد فنادق القاهرة وهم حمدي فتحي والمهدي سليمان ومحمد الشامي وأحمد رمضان وخالد صبحي وأسامة فيصل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 6 و10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

ومن المنتظر عقد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الخميس 5 سبتمبر.

وستقام مباراة مصر ضد كاب فيردي في القاهرة يوم 6 سبتمبر.

وتسافر بعثة مصر للقاء بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات يوم 8 سبتمبر.

وفي اليوم التالي سيتم عقد المؤتمر الصحفي، على أن يقام اللقاء في العاشر من سبتمبر، وتعود البعثة بعد المباراة في نفس اليوم.

أحمد سيد زيزو الزمالك منتخب مصر حسام حسن
نرشح لكم
نائب رئيس الإسماعيلي يكشف قيمة انتقال الساعي إلى الأهلي ومجدي إلى بيراميدز خبر في الجول - بعد مشادة مع سليمان.. تجميد مهام عبد الواحد السيد كمدير كرة الزمالك خبر في الجول - المصري يفاوض الزمالك لضم سيد عبد الله خبر في الجول - المصري يتمم إجراءات ضم بادجي بنتايك: أعرف زيزو وشيكابالا ومغاربة الزمالك.. وهذا طموحي مع الفريق حوار أشرف داري – عن حب تريكة ولقب الصخرة وطموحه مع الأهلي وهتاف "تالتة شمال" بثلاثية سيف وشلبي وسامسون.. الزمالك ينتصر وديا على سبورتنج خبر في الجول - بعدما فسخ عقده من طرف واحد.. المصري يسعى لضم بابي بادجي
أخر الأخبار
بارالمبياد باريس – طائرة جلوس.. منتخب مصر يفوز على فرنسا وفرصة للتأهل لنصف النهائي 6 دقيقة | رياضات أخرى
قبل لقاء يوفنتوس.. دي روسي: سعود عبد الحميد يمتلك شيئا نريده 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فتوح في القائمة الإفريقية.. الزمالك يقيد لاعبيه بـ 5 استثناءات وموقف بنتايك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - قيد 5 صفقات جديدة لـ المصري في قائمته بـ الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
نائب رئيس الإسماعيلي يكشف قيمة انتقال الساعي إلى الأهلي ومجدي إلى بيراميدز ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد مشادة مع سليمان.. تجميد مهام عبد الواحد السيد كمدير كرة الزمالك ساعة | الدوري المصري
مدرب نانت: كان من الممكن أن يرحل مصطفى محمد.. وهو يعرف مدى أهميته للمجموعة ساعة | الكرة الأوروبية
بتسجيل لوكاكو.. نابولي يقلب الطاولة على بارما في الدقائق القاتلة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان