خبر في الجول - فرينتسفاروتشي يُخطر الأهلي بتأجيل مفاوضات بن رمضان لفترة انتقالات مقبلة
السبت، 31 أغسطس 2024 - 23:31
كتب : أحمد الخولي
انتهى مسلسل المفاوضات بين الأهلي ونادي فرينتسفاروتشي المجري بشأن محمد علي بن رمضان لاعب وسط منتخب تونس.
محمد علي بن رمضان
النادي : فرينكفاروزي
وعلم FilGoal.com أن نادي فرينتسفاروتشي المجري أخطر الأهلي بتأجيل المفاوضات بشأن صفقة محمد علي بن رمضان لفترة انتقالات مقبلة.
سواء في يناير 2025 المقبل أو مع بداية الموسم القادم.
يأتي ذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من شهر بين الأهلي والنادي المجري بشأن بن رمضان.
وكان الأهلي تعاقد في الانتقالات الصيفية الجارية مع الثنائي المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي، وأشرف داري من بريست الفرنسي.
وكذلك يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري والذي يحمل الجنسية المصرية.
وأتم الأهلي الاتفاق مع الإسماعيلي على ضم عمر الساعي لاعب الدراويش، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.
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