هالاند: أحببت تمريرة لويس في الهدف الثاني.. وهذا الأمر هو الأكثر أهمية

السبت، 31 أغسطس 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

هدف هالاند في وست هام

أبدى إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي إعجابه بتمريرة ريكو لويس في الهدف الثاني في شباك وست هام.

وقاد إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على وست هام بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي والتي أقيمت في الملعب الأولمبي في لندن.

وقال المهاجم النرويجي لشبكة سكاي سبورتس: "الثلاث نقاط هي أهم شيء لذلك أنا سعيد، أشعر أنني بحالة جيدة وبالنشاط، حصلت على إجازة طويلة وفترة إعداد للموسم الجديد".

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وأضاف "لاعبو كرة القدم فقط يعرفون مدى أهمية الحصول على فترة راحة، أنت بحاجة إلى إراحة جسدك وعقلك لأن الموسم طويل، الأمر ليس سهلا كما يعتقد الناس، أشعر بالنشاط وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأكمل "أحببت الهدف الثاني، تمريرة جميلة من ريكو لويس ولمسة أولى مثالية ثم إنهاء رائع، من الجيد أن أظهر القليل من القوة الجسدية".

وشدد "عادة ما نواجه منافسين بخط دفاع منخفض، لكن وست هام لعب عكس ذلك، لم ألعب ضد منافس هكذا منذ سنوات عديدة".

وأنهى حديثه قائلا: "ثلاث مباريات، تسع نقاط، إنها بداية رائعة، من المحتمل أن يكون هناك 70 مباراة أخرى هذا الموسم، دعونا نتعامل مع كل مباراة على حدة".

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند وست هام ريكو لويس
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