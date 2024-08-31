بنتايك: أعرف زيزو وشيكابالا ومغاربة الزمالك.. وهذا طموحي مع الفريق

أجرى محمود بنتايك لاعب الزمالك الجديد حوارا نشره النادي عبر صفحاته الرسمية.

وقال بنتايك في تصريحاته: "المفاوضات مع نادي الزمالك لم تتطلب الكثير من الوقت. لم أتردد في الانضمام لفريق بطولات مثل الزمالك".

وأضاف "الزمالك فريق كبير له شعبية عالمية وليس فقط في إفريقيا".

وأكمل "فخور بالانضمام ولم أتردد في قبول عرض الزمالك، وهناك الكثير من المصريين ساعدوني ورحبوا بي وأظهروا لي مشاعر دافئة".

وأوضح "الزمالك من الفرق الكبيرة في شمال إفريقيا والقارة كلها عموما في دوري الأبطال والكونفدرالية".

وواصل "لدينا هنا الجماهير والمنافسة الدائمة على الألقاب. شاهدت النهائي بين الزمالك ونهضة بركان لأني أحب متابعة المباريات الكبيرة، وكانت نهائي لفريقين كبار لديهما الخبرات".

واستكمل "أعرف العديد من لاعبي الزمالك خصوصا المغاربة الذين مروا عليه مثل بنشرقي وأوناجم وأحداد، والعديد من المصريين مثل زيزو وشيكابالا وعبد الله السعيد، وكذلك (التونسي) حمزة المثلوثي".

واختتم "طموحي مثل أي لاعب مع الزمالك، فأنا أريد الفوز بكل البطولات مع الفريق بداية منكأس السوبر الإفريقي وكل البطولات التي سنشارك بها، أريد أن أقدم أفضل ما لدي مع الفريق لأساعده على التقدم إلى الأمام".

وأعلن نادي الزمالك ضم المغربي محمود بنتايك قادما من سانت إيتيان الفرنسي.

وانضم المغربي إلى الأبيض على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند بأحقية الشراء.

ويأتي تعاقد الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة.

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وأصبح المغربي أول صفقات الزمالك استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيسر بديلا لأحمد فتوح.

ولم يخض أي مباراة هذا الموسم مع سانت إيتيان إذ خسر فريقه أول مباراتين له في الدوري الفرنسي.

وخاض بنتايك 26 مباراة مع سانت إيتيان الموسم الماضي عندما تواجد الفريق في الدرجة الثانية، وسجل هدفا وصنع آخر. ويبلغ بنتايك من العمر 24 عاما وسبق له اللعب لنادي الرجاء المغربي.

ولعب ظهير أيسر سانت إيتيان 37 مباراة بقميص الرجاء ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 آخرين.

وسبق وأن لعب أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.