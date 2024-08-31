جوارديولا: مباراة وست هام من الأفصل لـ هالاند.. وشعرنا بالخطر دائما

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن مباراة فريقه ضد وست هام هي من الأفضل لـ إيرليند هالاند.

وقاد إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على وست هام بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي والتي أقيمت في الملعب الأولمبي في لندن.

وقال المدرب الإسباني لشبكة سكاي سبورتس: "لعبنا بشكل جيد حقا، وست هام دائمًا ما يكون خطيرا، لوكاس باكيتا يمكنه الهجوم مع محمد قدوس، شعرنا دائما بالخطر".

وأضاف "فتح وست هام ملعبه في الشوط الثاني وهاجم بشكل أكبر، لكن سيطرنا ولعبنا بطريقة افضل".

وأكمل "هالاند منذ بداية المباراة كان لا يصدق، سجل الأهداف الثلاثة بطريقة فريدة، يستطيع أن يفعل كل شيء بسبب عقليته حتى الأرقام التي يحققها مع صغر عمره".

وشدد "عليك أن تدع هالاند يفعل ما يريد، لقد سجل ثلاثة أهداف، لكنه لم يخسر كرة واحدة، هذه المباراة من الأفضل له على مستوى جميع المواقف".

وأنهى حديثه قائلا: "هالاند يفهم ما نريد أن نطبقه لأنه رجل ذكي ويريد تسجيل الأهداف".

وسجل هالاند ثلاثية فريقه "هاتريك" ووصل للهدف السابع له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعد "هاتريك" هالاند هو الثاني على التوالي له بعدما سجل ثلاثية في المباراة السابقة ضد إبسويتش تاون.

ورفع سيتي رصيده إلى النقطة 9 في صدارة الدوري الإنجليزي مستغلا تعثر أرسنال بالتعادل أمام برايتون.

بينما تجمد رصيد وست هام عند 3 نقاط.

video:1