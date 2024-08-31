هدفه الـ 20 مع الكناري.. مصطفى محمد يسجل في فوز نانت على مونبييليه بثلاثية

السبت، 31 أغسطس 2024 - 22:18

كتب : FilGoal

مصطفى محمدب

سجل مصطفى محمد أولى أهدافه الموسم الجاري بقميص نانت في الفوز على مونبييليه بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وكان المهاجم المصري على أعتاب الرحيل عن صفوف الكناري، إذ تلقى عرضين من ليستر سيتي وليجانيس لكنه استمر في النهاية.

وبدأ الدولي المصري على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة هذه المباراة.

وفي الدقيقة 24 تقدم ماتيس أبلين لنانت بالهدف الأول.

وسجل أكور آدامز هدف التعادل بعد مرور نصف ساعة على انطلاق المباراة.

ثم أضاف موسيس سيمون في الدقيقة 45+6 الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وشارك مصطفى محمد بدلا من ماتيس أبلين في الدقيقة 74.

هدف يحمل رقم 20 لمصطفى في 83 مباراة مع الفريق، بالإضافة لـ 7 تمريرات حاسمة.

وبعد 12 دقيقة سجل مصطفى محمد الهدف الثالث بعدما تلقى بينية من تينو كادوير انفرد على إثرها وسجل في الشباك.

وتعد تلك أفضل انطلاقة للفريق في القرن الـ 21 بحصد 7 نقاط من أول 3 مباريات بالتساوي مع موسم 2015-16.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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