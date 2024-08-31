ما لم يحدث منذ 462 يوما.. لايبزج يكبّد ليفركوزن خسارته الأولى في الدوري الألماني بعد 35 مباراة

السبت، 31 أغسطس 2024 - 22:06

كتب : FilGoal

لويس أوبيندا

سقط باير ليفركوزن في فخ الخسارة لأول مرة في الدوري الألماني بعد 35 مباراة متتالية أمام لايبزج بنتيجة 3-2.

ليفركوزن حقق لقب الدوري الألماني الموسم الماضي بدون خسارة أي مباراة وعددها 34، وفاز في الجولة الأولى بنتيجة 3-2 على بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتعود الخسارة الأخيرة للفريق في البوندسليجا أمام بوخوم في الجولة الأخيرة من موسم 2022-23 منذ 462 يوما.

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كتيبة تشابي ألونسو لم تستطع الحفاظ على تقدمها بثنائية في الشوط الأول على ملعب باي أرينا.

الشوط الأول شهد طرد ماركو روزه المدير الفي للايبزج في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 39 سجل الهولندي جيرمي فريمبونج من داخل منطقة الجزاء بطريقة رائعة.

وبعد 5 دقائق سجل أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني بعد تمريرة أرضية من فلوريان فريتز.

وقلص كيفين كيمبل الفارق في الدقيقة 45+7 برأسية لتصبح النتيجة 2-1 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 57 سجل لويس أوبيندا هدف التعادل من انفراد تام.

ثم أطلق اللاعب ذاته تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80 سكنت الشباك معلنة قلب النتيجة.

الفوز رفع رصيد لايبزج في الصدارة بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط، فيما ظل ليفركوزن في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

لايبزج باير ليفركوزن الدوري الألماني
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