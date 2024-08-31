حوار أشرف داري – عن حب تريكة ولقب الصخرة وطموحه مع الأهلي وهتاف "تالتة شمال"

السبت، 31 أغسطس 2024 - 22:04

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

عبر أشرف داري المدافع المغربي المنضم حديثا للأهلي عن شعوره بالسعادة بانتقاله إلى صفوف الفريق الأحمر.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أشرف داري في حواره مع موقع الأهلي الرسمي: "أشعر بساعدة غامرة بالانضمام للأهلي وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع الفريق وأن أقدم كل ما لدي لمساعدة زملائي وإسعاد الجماهير، وأنا في غاية السعادة والفخر بارتداء القميص الأحمر وأتمنى تحقيق كل البطولات مع الأهلي، أتيت إلى هنا للوصول لهذا الهدف وحتى أساعد زملائي في التتويج بالبطولات".

وأضاف "المفاوضات سارت بشكل جيد بين بريست الفرنسي والنادي الأهلي، وأخطرت وكيل أعمالي باهتمامي الكبير بعرض الأهلي. وبالفعل كنت أمتلك الكثير من العروض أبرزها من إسبانيا والسعودية. لكني في النهاية سعيد جدا بنجاح مفاوضات الأهلي. خاصة أن عائلتي كانت لديها رغبة كبيرة باللعب للنادي الأهلي وتحققت رغبتها أخيرا".

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وواصل "سألت رضا سليم ويحيى عطية الله عن انطباعهما عن الأهلي ومنظومة العمل وتلقيت ردود أفعال طيبة، وهذا ساعدني كثيرا على اتخاذ قراري".

وأكمل "جئت لكي أكون جزءا من هذا النادي العريق وأرغب في الحصول على كل البطولات خاصة أن الفريق يمتلك حاليا جيلا قادرا على تحقيق تطلعات الجماهير".

وشدد "أعرف معظم لاعبي الأهلي مثل الشناوي وأفشة وكهربا والسولية والشحات، وأتمنى أن أكون إضافة جيدة للفريق، والمنافسة بين اللاعبين في الأهلي مهمة وتصب في مصلحة الفريق وأعلم مدى صعوبتها والأهم بالنسبة لي أن يكون الفريق في القمة دائما".

وأوضح "مشاركتي مع المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر أمر يدعو للفخر وأتمنى مواصلة المشوار وتسجيلي هدفًا في مرمى منتخب كرواتيا كان مصدر فخر لي وعائلتي أمام جماهير الكرة فى المغرب وأشكر زملائي في المنتخب الذين ساعدوني كثيرًا".

وأكد "أي لاعب يتمنى اللعب في الدوريات الخمسة الكبرى، والحمد لله لعبت في سن صغيرة في بلجيكا وفرنسا وأنا اليوم هنا في الأهلي أكبر أندية القارة".

وأشار "ترحيب جمهور الأهلي بانضمامي للفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسعادتهم بتواجدي وساما على صدري، ويجب الرد على هذه الرسالة في الملعب".

وتابع "جماهير الأهلي تهز الجبال ولها مفعول السحر في كل البطولات التي يحققها الفريق، وبالطبع أتذكر هتاف "من تالتة شمال بنهز جبال" ومنذ طفولتي أتمنى مزاملة أبو تريكة ووائل جمعة".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن أسير على نفس درب نجم الأهلي الكبير وائل جمعة وأن أحمل نفس لقبه "الصخرة" وهذه مسؤولية كبيرة على عاتقي وتدفعني لبذل أقصى الجهد، وأتمنى التوفيق وأن أكون على قدر هذه الثقة".

الأهلي أشرف داري الدوري المصري
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