رافينيا: لن تكون مباراة بلد الوليد الأفضل لنا في الموسم.. وسعيد بـ الهاتريك الأول لي

السبت، 31 أغسطس 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

برشلونة - بلد الوليد - رافينيا

شدد رافينيا لاعب برشلونة أن مباراة بلد الوليد لن تكون الأفضل لفريقه خلال الموسم الجاري.

واكتسح برشلونة منافسه ريال بلد الوليد بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال اللاعب البرازيلي للصحفيين عقب المباراة: "هانز فليك يعطيني الثقة في أي مركز ألعب فيه، وأحاول التكيف في أسرع وقت ممكن، أنا أعمل لكي أكون في أفضل نسخة مني".

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وأضاف "الأهم بالنسبة لي بأن أتمكن من مساعدة الفريق، هذه المباراة هي الأفضل لنا حتى الآن في الموسم، لكن نحن في البداية ولن يكون هذا اللقاء الأفضل".

وأكمل "كان الهدف بأن نفوز في كل المباريات قبل التوقف الدولي، أنهينا المباراة مسجلين أهداف كثيرة، والأهم أننا لم نعاني أثناء المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "أشعر بالسعادة فهذا أول هاتريك لي في مسيرتي، لكن بالنسبة لي مساعدة الفريق على الفوز أهم بكثير".

ويعتبر رافينيا أول لاعب يسجل هاتريك في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

برشلونة رافينيا الدوري الإسباني هانز فليك بلد الوليد
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